Для киян підготували онлайн-курс про безпечне використання альтернативних джерел живлення: як записатися

Міністерство молоді та спорту України запрошує мешканців столиці на безкоштовний онлайн-курс "Не стій – вмикай світло, тепло, інтернет" із порадами від представника ДСНС та експерта з енергоефективності.

Про це повідомляє Київська міська рада.

Оскільки в Україні продовжують застосовуватись погодинні графіки відключень електроенергії через ворожі обстріли критичної інфраструктури, необхідно переконатися, що альтернативні джерела живлення в помешканні безпечні для використання.

Онлайн-курс розроблено з метою допомогти українцям пережити складний зимовий період і мінімізувати кількість побутових надзвичайних ситуацій.

"Адже неправильне використання приладів, перевантаження систем, банальне незнання ключових правил безпеки призводить до нових жертв, пожеж та інших небезпек", - зауважують в КМДА.

Впродовж восьми лекцій курсу слухачі дізнаються:

як заживити квартиру, приватний будинок;

як підготуватися до відключень у багатоквартирному будинку;

як використовувати різні прилади в різних умовах;

на що звертати увагу під час вибору пристрою тощо.

Варто зауважити, що курс – безоплатний і доступний у будь-який час. Його створили Фонд Східна Європа разом із Державною службою України з надзвичайних ситуацій.

Детальніша інформація та реєстрація – за посиланням.

Нагадаємо, "Укренерго" вже дві доби поспіль скасовує графіки погодинних відключень світла – так, українці 17 і 18 грудня весь день були зі світлом.

Додамо, що з метою забезпечення справедливої і рівномірної черговості розподілу використання доступної потужності та електроенергії між споживачами, Міністерство енергетики України внесло зміни до Інструкції про складання і застосування графіків погодинного відключення електроенергії.