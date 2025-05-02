Для нефтебазы в Винницкой области ищут управляющего

Агентство по розыску и менеджменту активов ( АРМА ) объявило отбор управляющего для автомобиля МАЗ и нефтебазы Oil Transit в Винницкой области.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Об активах

Отмечается, что нефтебаза находится по адресу: Винницкая обл., Оратовский р-н., с. Орехов, ул. Привокзальная, 2

В состав нефтебазы входят:

недвижимое имущество,

резервуары,

трубопровод,

наземная станция для заправки,

четырех рукавное топливо — раздаточная колонка,

газораспределительная колонка для сжиженного газа.

Конечный срок представления тендерных предложений – 9 мая 2025 года 18:00.

Сообщается, что согласно отчету независимого оценщика в 2024 году рыночная стоимость активов составила 20,2 млн. гривен.

Как отмечают в АРМА, актив инвестиционно привлекателен, поскольку рядом с ним располагаются несколько предприятий и хорошо развитая транспортная инфраструктура.

Напомним, на электронном аукционе Prozorro. Продажи был продан российский нефтяной танкер Nika Spirit, который был передан в АРМА для реализации по решению суда. Эта продажа принесла в госбюджет дополнительные 6,4 млн грн.