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Для нефтебазы в Винницкой области ищут управляющего

АРМА ищет управителя на нефтебазу Oil Transit в Винницкой области
АРМА ищет управителя на нефтебазу Oil Transit в Винницкой области. Фото: prozorro.gov.ua

Агентство по розыску и менеджменту активов ( АРМА ) объявило отбор управляющего для автомобиля МАЗ и нефтебазы Oil Transit в Винницкой области.

Об этом   сообщает пресс-служба АРМА.

Об активах

Отмечается, что нефтебаза находится по адресу: Винницкая обл., Оратовский р-н., с. Орехов, ул. Привокзальная, 2

В состав нефтебазы входят:

  • недвижимое имущество,
  • резервуары,
  • трубопровод,
  • наземная станция для заправки,
  • четырех рукавное топливо — раздаточная колонка,
  • газораспределительная колонка для сжиженного газа.
Фото 2 — Для нефтебазы в Винницкой области ищут управляющего
Фото 3 — Для нефтебазы в Винницкой области ищут управляющего
Фото 4 — Для нефтебазы в Винницкой области ищут управляющего
Фото 5 — Для нефтебазы в Винницкой области ищут управляющего

Конечный срок представления тендерных предложений – 9 мая 2025 года 18:00.

Сообщается, что согласно отчету независимого оценщика в 2024 году рыночная стоимость активов составила 20,2 млн. гривен.

Как отмечают в АРМА, актив инвестиционно привлекателен, поскольку рядом с ним располагаются несколько предприятий и хорошо развитая транспортная инфраструктура.

Напомним, на электронном аукционе Prozorro. Продажи был продан российский нефтяной танкер Nika Spirit, который был передан в АРМА для реализации по решению суда. Эта продажа принесла в госбюджет дополнительные 6,4 млн грн.

Автор:
Светлана Манько