Для нафтобази у Вінницькій області шукають управителя

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило відбір управителя для автомобіля МАЗ та нафтобази Oil Transit у Вінницькій області.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Про активи

Зазначається, що нафтобаза розташована за адресою: Вінницька обл., Оратівський р-н., с. Оратів, вул. Привокзальна, 2.

До складу нафтобази входять:

нерухоме майно,

резервуари,

трубопровід,

наземна станція для заправлення,

чотирьох рукавна паливо - роздавальна колонка,

газо-розподільна колонка для скрапленого газу.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій - 9 травня 2025 року 18:00.

Повідомляється, що відповідно до звіту незалежного оцінювача у 2024 році ринкова вартість активів становила 20,2 млн гривень.

Як наголошують в АРМА, актив є інвестиційно привабливим, оскільки поруч з ним розташовуються кілька підприємств та добре розвинена транспортна інфраструктура.

Нагадаємо, на електронному аукціоні Prozorro.Продажі було продано російський нафтовий танкер Nika Spirit, що був переданий до АРМА для реалізації за рішенням суду. Цей продаж приніс до держбюджету додаткові 6,4 млн грн.