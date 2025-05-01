Частку Крюківського вагонобудівного заводу планують передати в управління

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголошує повторний збір пропозицій щодо управління часткою у статутному капіталі ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод".

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Зазначається, що йдеться про частку у розмірі 25% статутного капіталу підприємства, що становить 21 502 416,00 гривень та належить австрійській компанії Capital Management GmbH.

"Крюківський вагонобудівний завод має стратегічне значення для транспортної інфраструктури України, і завдання АРМА — забезпечити належне управління часткою держави у цьому підприємстві", - йдеться у повідомленні.

Тому АРМА продовжує пошук надійного та компетентного управителя, який зможе ефективно представляти інтереси держави та сприяти розвитку підприємства навіть у поточних складних умовах.

Зауважимо, у 2023 році АРМА вже шукало управителя для 25% акцій ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод".

Про ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"

ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" - одне з найбільших і найстаріших машинобудівних підприємств в Україні, що спеціалізується на виробництві транспортних засобів, насамперед залізничного рухомого складу. Підприємство знаходиться у місті Кременчук Полтавської області.

На початку червня 2022 року на Крюківському вагонзаводі пройшли обшуки у справі за статтею 110-2 Кримінального кодексу (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Заявлялося, що йдеться про нібито виведення до Росії коштів, які можуть використовуватись для фінансування російської армії. При цьому 25% підприємства, що належать російському бізнесмену Станіславу Гамзалову, були заарештовані та передані АРМА. На самому заводі, однак, звинувачення на його адресу тоді спростували.

Також раніше "Укрзалізниця" заявляла, що претендує на управління російською часткою Крюківського вагонобудівного заводу.