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Часть Крюковского вагоностроительного завода планируют передать в управление

АРМА планирует передать в управление долю Крюковского вагоностроительного завода
АРМА планирует передать в управление долю Крюковского вагоностроительного завода. Фото: railinsider.com

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявляет повторный сбор предложений по управлению долей в уставном капитале ПАО "Крюковский вагоностроительный завод".

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Речь идет о доле в размере 25% уставного капитала предприятия, которая составляет 21 502 416,00 гривен и принадлежит австрийской компании Capital Management GmbH.

"Крюковский вагоностроительный завод имеет стратегическое значение для транспортной инфраструктуры Украины, и задача АРМА — обеспечить надлежащее управление долей государства в этом предприятии", — говорится в сообщении.

Поэтому АРМА продолжает поиск надежного и компетентного управляющего, который сможет эффективно представлять интересы государства и способствовать развитию предприятия даже в сложных условиях.

Заметим, в 2023 году Арма уже искала   управляющего для 25% акций ПАО "Крюковский вагоностроительный завод".

Про ПАО "Крюковский вагоностроительный завод"

ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" — одно из крупнейших и старейших машиностроительных предприятий в Украине, специализирующееся на производстве транспортных средств, в первую очередь железнодорожного подвижного состава. Предприятие находится в Кременчуге Полтавской области.

В начале июня 2022 года на Крюковском вагонзаводе прошли обыски по делу по статье 110-2 Уголовного кодекса (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Заявлялось, что речь идет о якобы выводе в Россию средств, которые могут использоваться для финансирования российской армии. При этом 25% предприятий, принадлежащих российскому бизнесмену Станиславу Гамзалову, были арестованы и переданы АРМА. На самом заводе, однако, обвинение в его адрес   тогда опровергли .

Также ранее "Укрзализныця" заявляла, что претендует на управление российской долей Крюковского вагоностроительного завода.

Автор:
Светлана Манько