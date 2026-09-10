Для производителей кормов ввели единые правила расчета стоимости услуг

Кабинет министров утвердил единые методики формирования стоимости услуг по оценке регистрационных досье и услуг референс-лаборатории в сфере кормов. Для бизнеса это означает унифицированный механизм определения платы и четкий перечень расходов, которые могут быть включены в нее.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минэкономики .

Соответствующее постановление правительство приняло 9 сентября во исполнение закона "О безопасности и гигиене кормов".

Закон предусматривает, что оценка материалов регистрационного досье и услуги референс-лаборатории платные, а порядок расчета их стоимости должно определять правительство.

По новым методикам в стоимость таких услуг можно будет включать прямые затраты на оплату труда, материальные и другие прямые затраты, а также постоянные распределенные общепроизводственные расходы.

Таким образом, для компаний, проходящих соответствующие процедуры в сфере кормов, будет действовать единый подход к формированию стоимости услуг.

Напомним, с 1 марта в Украине изменили правила для ветпрепаратов. Новое законодательство предусмотрело лицензирование этапов их обращения и внедрение фармаконадзора. В то же время, импортеры предупреждали, что отдельные требования к проверке зарубежных производителей могут увеличить расходы бизнеса.