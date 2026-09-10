Для виробників кормів запровадили єдині правила розрахунку вартості послуг

Кабінет міністрів затвердив єдині методики формування вартості послуг з оцінки реєстраційних досьє та послуг референс-лабораторії у сфері кормів. Для бізнесу це означає уніфікований механізм визначення плати та чіткий перелік витрат, які можуть бути включені до неї.

Про це інформує Dilo з посиланням на Мінекономіки.

Відповідну постанову уряд ухвалив 9 вересня на виконання закону "Про безпечність та гігієну кормів".

Закон передбачає, що оцінка матеріалів реєстраційного досьє та послуги референс-лабораторії є платними, а порядок розрахунку їх вартості має визначати уряд.

За новими методиками до ціни таких послуг можна буде включати прямі витрати на оплату праці, матеріальні та інші прямі витрати, а також постійні розподілені загальновиробничі витрати.

Таким чином, для компаній, які проходять відповідні процедури у сфері кормів, діятиме єдиний підхід до формування вартості послуг.

Нагадаємо, з 1 березня в Україні змінили правила для ветпрепаратів. Нове законодавство передбачило ліцензування етапів їх обігу та запровадження фармаконагляду. Водночас імпортери попереджали, що окремі вимоги до перевірки закордонних виробників можуть збільшити витрати бізнесу.