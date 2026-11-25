В Украине предлагают ускорить запуск открытой онлайн карты недвижимости, которую можно переоборудовать под жилье для внутренне перемещенных лиц. Сервис должен помочь переселенцам самостоятельно находить доступные объекты, просматривать результаты их обследования и оценивать возможности проживания. Реализовать инициативу планируется при поддержке международных партнеров, без дополнительной нагрузки на государственный бюджет.

Об этом сообщает со ссылкой на заявление главы парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк во время форума "Как общинам и регионам решать жилищные проблемы ВПЛ и пострадавших от российской агрессии?"

По словам народного депутата, в рамках реализации закона №4080 в Украине уже обследовали почти 4 тысячи объектов недвижимости. К этой работе присоединились десятки специальных комиссий в разных областях и Киеве. Благодаря инвентаризации общины получили информацию о зданиях, которые можно реконструировать и использовать для обеспечения жильем переселенцев.

Однако эти данные требуют удобного цифрового формата, что позволит непосредственно ВПЛ пользоваться результатами проведенной работы.

Будущая интерактивная карта должна содержать информацию о проверенных объектах, их техническом состоянии и возможности переоборудования для проживания. Таким образом, переселенцы смогут самостоятельно просматривать доступные варианты, не тратя время на поиск информации через разные учреждения.

Елена Шуляк напомнила, что подобный подход Украина уже применяла в начале полномасштабного вторжения. В марте 2022 года при поддержке международных партнеров в приложении "Дія" заработал сервис приема сообщений о поврежденном и разрушенном жилье. Это дало возможность государству оперативно собирать информацию о масштабах разрушений.

"Нам нужно объединиться с помощью международных партнеров и сделать удобный интерфейс именно для наших граждан", – подчеркнула парламентарий.

Принимающие общины нуждаются в дополнительном жилищном ресурсе

Особенно актуально создание такого сервиса для общин, которые приняли значительное количество переселенцев после начала полномасштабной войны. В некоторых населенных пунктах Винницкой, Одесской и Хмельницкой областей численность населения из-за внутренней миграции увеличилась на 25-30%.

Такой рост создает дополнительную нагрузку на местную инфраструктуру, в том числе медицинские учреждения, сферу услуг и жилищный фонд. Поэтому использование уже имеющихся построек, которые можно переоборудовать для проживания, может стать одним из направлений решения жилищной проблемы.

В то же время, по словам Шуляка, важно учитывать долгосрочные потребности переселенцев. Социологические исследования свидетельствуют, что украинцы заинтересованы не только во временном убежище, но и возможности получить собственное жилье вместо многолетней аренды.

Для наработки соответствующих решений в Верховной Раде работают Временная специальная комиссия по защите имущественных и неимущественных прав ВПЛ и других лиц, пострадавших в результате российской агрессии, а также межфракционное депутатское объединение "Защита прав ВПЛ и других пострадавших от российской агрессии" во главе с Павлом.

Эти парламентские структуры взаимодействуют с советами внутри перемещенных лиц в общинах, чтобы учитывать реальные потребности переселенцев при разработке жилищных программ.

В завершение Елена Шуляк призвала представителей местных властей не прекращать работу по реализации закона №4080 и активнее привлекать международных партнеров и донорские организации.

"Большая просьба – не останавливайтесь. У вас есть вся информация, рядом международные партнеры, наши доноры. Мы точно сможем все вместе реализовать сотни проектов в Украине, чтобы помочь тем, кто сегодня остался без дома", – подытожила депутат.

Таким образом, создание единой интерактивной карты может стать дополнительным инструментом поиска жилья для ВПЛ и помочь общинам эффективнее использовать уже имеющуюся в их распоряжении недвижимость.

Ранее сообщалось, что во Львове, Житомире и Кропивницком планируется построить социальное арендное жилье для более 1 500 семей. На реализацию этого пилотного проекта Европейский Союз и Европейский инвестиционный банк выделяют первые 100 млн. евро.