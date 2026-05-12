До +361% в год: как и почему растут ведущие украинские отели во время войны

отель бассейн
Сеть Optima Hotels&Resorts, VitaPark Старый Дуб, Трускавец. / Optima Hotels&Resorts

Доходы крупнейших гостиничных операторов Украины за год выросли с 6,6 млрд. до 8,8 млрд. грн. Наибольший прирост демонстрируют курорты и wellness-комплексы во Львовской, Хмельницкой и Закарпатской областях, в то время как киевские гостиницы растут заметно медленнее.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на YouControl.

20 крупнейших гостиничных операторов Украины в 2025 году сгенерировали 8,78 млрд грн дохода. Это на треть больше, чем годом ранее – 6,61 млрд грн.

Лидеры в целом неизменны. В топе – следующие гостиничные операторы:

  • Reikartz/Optima – 809 млн грн
  • Оператора Буковеля "Парктур" - 798 млн грн
  • Hilton Kyiv – 757 млн. грн.

В то же время, главные изменения – не в верхушке списка.

Наибольший прирост показали ранее не входившие в число ключевых игроки рекреационного сегмента.

  • Arden Palace в Сатанове Хмельницкой области увеличил доход более чем втрое;
  • Apartel в Сходнице на Закарпатье – почти в 2,5 раза
  • Riverwood в Черкасской области – на 86%
  • Emily Resort (Львов) – почти наполовину.

Именно эти проекты быстро наращивают масштабы и забирают новый спрос.

При этом рост доходов не означает увеличения прибыли.

Часть операторов работает с убытком – в том числе Optima, Radisson Bukovel и Premier Palace.

"Большие сетевые игроки отчитываются о расширении фонда и запуске новых очередей объектов. Это свидетельствует о том, что прибыль не просто "проедается", а реинвестируется в масштабирование", - говорит международный девелопер и СЕО Anta Group Антон Тараненко.

ТОП-20 отелей и курортов Украины

Название гостиницы Показатель роста (2025 год в миллионах) Рост дохода за год
Сеть отелей Optima, Рейкранц, другие +55%
Буковель (оператор) +6%
Hilton Kyiv +7%
Emily Resort +49%
InterContinental Kyiv +22%
Hyatt Regency Kyiv +44%
Arden Palace +361%
ibis Kyiv +22%
Radisson Blu Буковель +15%
Apartel Skhidnytsya +240%
Radisson Blu Kyiv +25%
Rixos Prykarpattya +10%
Mirotel Resort +14%
CITYHOTEL Kyiv +39%
Деренивская Купил -3%
Fairmont Kyiv +15%
Premier Palace Kyiv +11%
Edem Resort Medical & SPA +10%
Mercure Kyiv +33%
Riverwood +86%

Почему лидеры растут втрое?

Закрытые границы автоматически означают перемещение фокуса интереса туристов во внутренние локации, объясняют эксперты.

"Сегодня внутренний туризм в Украине переживает этап, который можно назвать "эволюцией из-за закрытости" . Тренд на внутренние путешествия чрезвычайно устойчив, поскольку он подпитывается не только патриотизмом или ограничением выезда, но и кардинальным изменением поведенческих привычек украинцев",  говорит Антон Тараненко.

Международный девелопер объясняет, что ведущие игроки растут в три раза в результате синергии двух явлений: региональная монополизация спроса и рост ADR (среднего чека).

"По данным Hotel Matrix, загруженность качественных отелей в безопасных регионах (Львов, Буковель, Трускавец) стабильно держится на уровне 75-85%, что является аномально высоким показателем для мирного времени", говорит Антон Тараненко.

Что касается стоимости номера в премиум-сегменте, то она растет не только из-за инфляции, но прежде всего включения в цену "безопасного пакета" – укрытие, автономное питание, охрана.

Какой рынок растет лучше

Быстрее всего растет сегмент курортов, SPA и комплексов отдыха. За год он прибавил более 1 млрд. грн. и обеспечил существенную долю общего прироста.

Высокие темпы демонстрируют сетевые отели – около 40%. В этом сегменте бизнес работает более стабильно, однако часть компаний все еще остается убыточной.

Киевские гостиницы растут медленнее. Их доходы увеличились примерно на 20% – это меньше, чем в среднем по рынку. Если раньше столица являлась главным центром бизнес-активности, то сейчас это уже не так.

Рост доходов:

  • Резорты +38,7%
  • Сетевые +40,4%
  • Отели в Киеве +21,7%

Факторы, определяющие перспективы отрасли: логистика может все испортить

По словам Тараненко, ее определяют два противоречащих друг другу явления: с одной стороны – мощные драйверы роста отрасли, с другой – системные барьеры, препятствующие развитию.

Драйверы роста – развитие делового туризма (В2В) и большой спрос на оздоровление и реабилитацию.

Поскольку выезд за границу стал невозможен или усложнен, корпоративный сектор полностью переориентировался на внутренний рынок. Это позволяет гостиницам поддерживать высокую загруженность даже в традиционный низкий сезон.

"Только B2B-направление в 2025 году дало более 60 мероприятий и существенно сгладило сезонность", – говорит соучредитель сети Apartel Василий Крулько.

Спрос на объекты с медицинскими сервисами, SPA-зонами и программами психологического обновления вырос втрое. Сегодня гостиница для гостей – это уже не только место для ночлега, но и полноценное пространство для физического и эмоционального восстановления. Такой формат способствует более длительному пребыванию клиентов и позволяет гостиницам увеличивать средний чек.

Системные барьеры: недостаток работников, логистические и инфраструктурные ограничения.

Сфера гостеприимства – стабильный лидер отраслей с самым большим кадровым голодом, согласно информации сайта Work.ua и других ведущих сервисов по поиску работы. Основные причины – миграция и мобилизация. Это заставляет бизнес не только существенно поднимать оплату труда, но и вкладывать значительные суммы в цифровые решения: например, системы автоматизированного заезда (self-check-in), чтобы снизить зависимость от линейного персонала.

Рынок может тормозить в развитии из-за физической неспособности доставить туриста в локацию. Ключевые железнодорожные направления часто перегружены, а сложность автомобильной логистики во время топливных колебаний становится препятствием, что не дает заполнять номера даже самым успешным гостиницам в пиковые даты.

Вместе с тем эксперты отмечают, что рынок не является хаотичным.

"В 2025 году мы видим профессионализацию: выиграют те, кто предложил безопасность и сервис", – говорит Антон Тараненко.

"По качеству и цене украинский продукт может быть очень конкурентным. Был кейс гости из Австрии, которая приехала на медицинскую программу, заплатила около 5 тыс. евро и оставила отклик, что в Австрии за аналогичный опыт она потратила бы в три раза больше. Это значит, что наш продукт способен конкурировать" , - комментирует Василий Крулько.

Эксперты отметили, что главный барьер сейчас не цена или сервис, а восприятие страны из-за войны.

Напомним, цены нагостиницы в Буковеле выросли на 24%.

Автор:
Ярослава Тюпка