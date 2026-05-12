До +361% в год: как и почему растут ведущие украинские отели во время войны
Доходы крупнейших гостиничных операторов Украины за год выросли с 6,6 млрд. до 8,8 млрд. грн. Наибольший прирост демонстрируют курорты и wellness-комплексы во Львовской, Хмельницкой и Закарпатской областях, в то время как киевские гостиницы растут заметно медленнее.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на YouControl.
20 крупнейших гостиничных операторов Украины в 2025 году сгенерировали 8,78 млрд грн дохода. Это на треть больше, чем годом ранее – 6,61 млрд грн.
Лидеры в целом неизменны. В топе – следующие гостиничные операторы:
- Reikartz/Optima – 809 млн грн
- Оператора Буковеля "Парктур" - 798 млн грн
- Hilton Kyiv – 757 млн. грн.
В то же время, главные изменения – не в верхушке списка.
Наибольший прирост показали ранее не входившие в число ключевых игроки рекреационного сегмента.
- Arden Palace в Сатанове Хмельницкой области увеличил доход более чем втрое;
- Apartel в Сходнице на Закарпатье – почти в 2,5 раза
- Riverwood в Черкасской области – на 86%
- Emily Resort (Львов) – почти наполовину.
Именно эти проекты быстро наращивают масштабы и забирают новый спрос.
При этом рост доходов не означает увеличения прибыли.
Часть операторов работает с убытком – в том числе Optima, Radisson Bukovel и Premier Palace.
"Большие сетевые игроки отчитываются о расширении фонда и запуске новых очередей объектов. Это свидетельствует о том, что прибыль не просто "проедается", а реинвестируется в масштабирование", - говорит международный девелопер и СЕО Anta Group Антон Тараненко.
ТОП-20 отелей и курортов Украины
|Название гостиницы
|Показатель роста (2025 год в миллионах)
|Рост дохода за год
|Сеть отелей Optima, Рейкранц, другие
|+55%
|Буковель (оператор)
|+6%
|Hilton Kyiv
|+7%
|Emily Resort
|+49%
|InterContinental Kyiv
|+22%
|Hyatt Regency Kyiv
|+44%
|Arden Palace
|+361%
|ibis Kyiv
|+22%
|Radisson Blu Буковель
|+15%
|Apartel Skhidnytsya
|+240%
|Radisson Blu Kyiv
|+25%
|Rixos Prykarpattya
|+10%
|Mirotel Resort
|+14%
|CITYHOTEL Kyiv
|+39%
|Деренивская Купил
|-3%
|Fairmont Kyiv
|+15%
|Premier Palace Kyiv
|+11%
|Edem Resort Medical & SPA
|+10%
|Mercure Kyiv
|+33%
|Riverwood
|+86%
Почему лидеры растут втрое?
Закрытые границы автоматически означают перемещение фокуса интереса туристов во внутренние локации, объясняют эксперты.
"Сегодня внутренний туризм в Украине переживает этап, который можно назвать "эволюцией из-за закрытости" . Тренд на внутренние путешествия чрезвычайно устойчив, поскольку он подпитывается не только патриотизмом или ограничением выезда, но и кардинальным изменением поведенческих привычек украинцев", – говорит Антон Тараненко.
Международный девелопер объясняет, что ведущие игроки растут в три раза в результате синергии двух явлений: региональная монополизация спроса и рост ADR (среднего чека).
"По данным Hotel Matrix, загруженность качественных отелей в безопасных регионах (Львов, Буковель, Трускавец) стабильно держится на уровне 75-85%, что является аномально высоким показателем для мирного времени", –говорит Антон Тараненко.
Что касается стоимости номера в премиум-сегменте, то она растет не только из-за инфляции, но прежде всего включения в цену "безопасного пакета" – укрытие, автономное питание, охрана.
Какой рынок растет лучше
Быстрее всего растет сегмент курортов, SPA и комплексов отдыха. За год он прибавил более 1 млрд. грн. и обеспечил существенную долю общего прироста.
Высокие темпы демонстрируют сетевые отели – около 40%. В этом сегменте бизнес работает более стабильно, однако часть компаний все еще остается убыточной.
Киевские гостиницы растут медленнее. Их доходы увеличились примерно на 20% – это меньше, чем в среднем по рынку. Если раньше столица являлась главным центром бизнес-активности, то сейчас это уже не так.
Рост доходов:
- Резорты +38,7%
- Сетевые +40,4%
- Отели в Киеве +21,7%
Факторы, определяющие перспективы отрасли: логистика может все испортить
По словам Тараненко, ее определяют два противоречащих друг другу явления: с одной стороны – мощные драйверы роста отрасли, с другой – системные барьеры, препятствующие развитию.
Драйверы роста – развитие делового туризма (В2В) и большой спрос на оздоровление и реабилитацию.
Поскольку выезд за границу стал невозможен или усложнен, корпоративный сектор полностью переориентировался на внутренний рынок. Это позволяет гостиницам поддерживать высокую загруженность даже в традиционный низкий сезон.
"Только B2B-направление в 2025 году дало более 60 мероприятий и существенно сгладило сезонность", – говорит соучредитель сети Apartel Василий Крулько.
Спрос на объекты с медицинскими сервисами, SPA-зонами и программами психологического обновления вырос втрое. Сегодня гостиница для гостей – это уже не только место для ночлега, но и полноценное пространство для физического и эмоционального восстановления. Такой формат способствует более длительному пребыванию клиентов и позволяет гостиницам увеличивать средний чек.
Системные барьеры: недостаток работников, логистические и инфраструктурные ограничения.
Сфера гостеприимства – стабильный лидер отраслей с самым большим кадровым голодом, согласно информации сайта Work.ua и других ведущих сервисов по поиску работы. Основные причины – миграция и мобилизация. Это заставляет бизнес не только существенно поднимать оплату труда, но и вкладывать значительные суммы в цифровые решения: например, системы автоматизированного заезда (self-check-in), чтобы снизить зависимость от линейного персонала.
Рынок может тормозить в развитии из-за физической неспособности доставить туриста в локацию. Ключевые железнодорожные направления часто перегружены, а сложность автомобильной логистики во время топливных колебаний становится препятствием, что не дает заполнять номера даже самым успешным гостиницам в пиковые даты.
Вместе с тем эксперты отмечают, что рынок не является хаотичным.
"В 2025 году мы видим профессионализацию: выиграют те, кто предложил безопасность и сервис", – говорит Антон Тараненко.
"По качеству и цене украинский продукт может быть очень конкурентным. Был кейс гости из Австрии, которая приехала на медицинскую программу, заплатила около 5 тыс. евро и оставила отклик, что в Австрии за аналогичный опыт она потратила бы в три раза больше. Это значит, что наш продукт способен конкурировать" , - комментирует Василий Крулько.
Эксперты отметили, что главный барьер сейчас – не цена или сервис, а восприятие страны из-за войны.
Напомним, цены нагостиницы в Буковеле выросли на 24%.