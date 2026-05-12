До +361% за рік: як і чому зростають провідні українські готелі під час війни

готель басейн
Мережа Optima Hotels&Resorts, VitaPark Старий Дуб, Трускавець. / Optima Hotels&Resorts

Доходи найбільших готельних операторів України за рік зросли з 6,6 млрд до 8,8 млрд грн. Найбільший приріст демонструють курорти та wellness-комплекси у Львівській, Хмельницькій та Закарпатській областях, тоді як київські готелі ростуть помітно повільніше. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на YouControl. 

20 найбільших готельних операторів України у 2025 році згенерували 8,78 млрд грн доходу. Це на третину більше, аніж роком раніше – 6,61 млрд грн.

Лідери загалом незмінні. У топі - наступні готельні оператори:

  • Reikartz / Optima – 809 млн грн
  • Оператора Буковелю “Парктур” – 798 млн грн
  • Hilton Kyiv – 757 млн грн.

Водночас головні зміни – не у верхівці списку.

Найбільший приріст показали гравці рекреаційного сегменту, які раніше не входили до числа ключових.  

  • Arden Palace в Сатанові Хмельницької області збільшив дохід більш ніж утричі;
  • Apartel в Східниці на Закарпатті – майже у 2,5 рази
  • Riverwood в Черкаській області – на 86%
  • Emily Resort (Львів) – майже на половину. 

Саме ці проєкти швидко нарощують масштаби і забирають новий попит.

При цьому зростання доходів не означає збільшення прибутку. 

Частина операторів працює зі збитками – зокрема Optima, Radisson Bukovel і Premier Palace. 

“Великі мережеві гравці звітують про розширення фонду та запуск нових черг об'єктів. Це свідчить про те, що прибуток не просто “проїдається”, а реінвестується в масштабування”, - говорить міжнародний девелопер та СЕО Anta Group Антон Тараненко. 

ТОП-20 готелів і курортів України

Назва готелю Показник зростання (2025 рік у мільйонах) Зростання доходу за рік
Мережа готелів Optima, Рейкранц, інші 809 +55%
Bukovel (оператор) 798 +6%
Hilton Kyiv 757 +7%
Emily Resort 603 +49%
InterContinental Kyiv 590 +22%
Hyatt Regency Kyiv 562 +44%
Arden Palace 522 +361%
ibis Kyiv 514 +22%
Radisson Blu Bukovel 500 +15%
Apartel Skhidnytsya 429 +240%
Radisson Blu Kyiv 417 +25%
Rixos Prykarpattya 386 +10%
Mirotel Resort 326 +14%
CITYHOTEL Kyiv 283 +39%
Derenivska Kupil 244 -3%
Fairmont Kyiv 228 +15%
Premier Palace Kyiv 222 +11%
Edem Resort Medical & SPA 202 +10%
Mercure Kyiv 198 +33%
Riverwood 187 +86%

Чому лідери зростають утричі?

Закриті кордони автоматично означають переміщення фокусу інтересу туристів на внутрішні локації, пояснюють експерти.

“Сьогодні внутрішній туризм в Україні переживає етап, який можна назвати “еволюцією через закритість”. Тренд на внутрішні подорожі є надзвичайно стійким, оскільки він підживлюється не лише патріотизмом чи обмеженням виїзду, а й кардинальною зміною поведінкових звичок українців”, – говорить Антон Тараненко. 

Міжнародний девелопер пояснює, що провідні гравці зростають втричі внаслідок синергії двох явищ: регіональна монополізація попиту і зростання ADR (середнього чека). 

“За даними Hotel Matrix, завантаженість якісних готелів у безпечних регіонах (Львів, Буковель, Трускавець) стабільно тримається на рівні 75-85%, що є аномально високим показником для мирного часу”, – говорить Антон Тараненко.

Щодо вартості номера в преміум-сегменті, то вона зростає не лише через інфляцію, а передусім включення в ціну "безпекового пакету" – укриття, автономне живлення, охорона. 

Який ринок зростає краще

Найшвидше зростає сегмент курортів, SPA та відпочинкових комплексів. За рік він додав понад 1 млрд грн і забезпечив суттєву частку загального приросту.

Високі темпи демонструють мережеві готелі – близько 40%. У цьому сегменті бізнес працює більш стабільно, однак частина компаній усе ще залишається збитковою.

Київські готелі зростають повільніше. Їхні доходи збільшилися приблизно на 20% – це менше, ніж у середньому по ринку. Якщо раніше столиця була головним центром бізнес-активності, то зараз це вже не так.

Зростання доходів:

  • Резорти +38,7%
  • Мережеві +40,4%
  • Готелі в Києві +21,7%

Фактори, що визначають перспективи галузі: логістика може все зіпсувати

За словами Тараненка, її визначають два явища, що протирічать один одному: з одного боку – потужні драйвери росту галузі, з іншого – системні бар'єри, що перешкоджають розитку.

Драйвери росту – розвиток ділового туризму (В2В) та великий попит на оздоровлення і реабілітацію. 

Оскільки виїзд за кордон став неможливим або ускладненим, корпоративний сектор повністю переорієнтувався на внутрішній ринок. Це дозволяє готелям підтримувати високу завантаженість навіть у традиційний “низький сезон”.

"Лише B2B-напрям у 2025 році дав понад 60 заходів і суттєво згладив сезонність", – говорить співзасновник мережі Apartel Василь Крулько. 

Попит на об’єкти з медичними сервісами, SPA-зонами та програмами психологічного відновлення зріс утричі. Сьогодні готель для гостей – це вже не лише місце для ночівлі, а повноцінний простір для фізичного та емоційного відновлення. Такий формат сприяє довшому перебуванню клієнтів і дозволяє готелям збільшувати середній чек. 

Системні бар'єри: дефіцит працівників, логістичні та інфраструктурні обмеження. 

Сфера гостинності – стабільний лідер галузей із найбільшим кадровим голодом, згідно з інформацією сайту Work.ua та інших провідних сервісів із пошуку роботи. Основні причини – міграція та мобілізація. Це змушує бізнес не лише суттєво піднімати оплату праці, а й вкладати значні суми в цифрові рішення: наприклад, системи автоматизованого заїзду (self-check-in), щоб зменшити залежність від лінійного персоналу.

Ринок може гальмувати у розвитку через фізичну неспроможність доставити туриста до локації. Ключові залізничні напрямки часто перевантажені, а складність автомобільної логістики під час паливних коливань стають перешкодою, що не дає заповнювати номери навіть найбільш успішним готелям у пікові дати. 

Разом із тим експерти зазначають, що ринок перестав бути хаотичним.

"У 2025 році ми бачимо професіоналізацію: виграють ті, хто запропонував безпеку та сервіс", – говорить Антон Тараненко. 

"За якістю і ціною український продукт може бути дуже конкурентним. Був кейс гості з Австрії, яка приїхала на медичну програму, заплатила близько 5 тис. євро і залишила відгук, що в Австрії за аналогічний досвід вона витратила б утричі більше. Це означає, що наш продукт здатен конкурувати– коментує Василь Крулько. 

Експерти зазначили, що головний бар’єр зараз не ціна чи сервіс, а сприйняття країни через війну.

Нагадаємо, ціни на готелі в Буковелі зросли на 24%. 

Автор:
Ярослава Тюпка