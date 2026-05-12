До +361% за рік: як і чому зростають провідні українські готелі під час війни
Доходи найбільших готельних операторів України за рік зросли з 6,6 млрд до 8,8 млрд грн. Найбільший приріст демонструють курорти та wellness-комплекси у Львівській, Хмельницькій та Закарпатській областях, тоді як київські готелі ростуть помітно повільніше.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на YouControl.
20 найбільших готельних операторів України у 2025 році згенерували 8,78 млрд грн доходу. Це на третину більше, аніж роком раніше – 6,61 млрд грн.
Лідери загалом незмінні. У топі - наступні готельні оператори:
- Reikartz / Optima – 809 млн грн
- Оператора Буковелю “Парктур” – 798 млн грн
- Hilton Kyiv – 757 млн грн.
Водночас головні зміни – не у верхівці списку.
Найбільший приріст показали гравці рекреаційного сегменту, які раніше не входили до числа ключових.
- Arden Palace в Сатанові Хмельницької області збільшив дохід більш ніж утричі;
- Apartel в Східниці на Закарпатті – майже у 2,5 рази
- Riverwood в Черкаській області – на 86%
- Emily Resort (Львів) – майже на половину.
Саме ці проєкти швидко нарощують масштаби і забирають новий попит.
При цьому зростання доходів не означає збільшення прибутку.
Частина операторів працює зі збитками – зокрема Optima, Radisson Bukovel і Premier Palace.
“Великі мережеві гравці звітують про розширення фонду та запуск нових черг об'єктів. Це свідчить про те, що прибуток не просто “проїдається”, а реінвестується в масштабування”, - говорить міжнародний девелопер та СЕО Anta Group Антон Тараненко.
ТОП-20 готелів і курортів України
|Назва готелю
|Показник зростання (2025 рік у мільйонах)
|Зростання доходу за рік
|Мережа готелів Optima, Рейкранц, інші
|809
|+55%
|Bukovel (оператор)
|798
|+6%
|Hilton Kyiv
|757
|+7%
|Emily Resort
|603
|+49%
|InterContinental Kyiv
|590
|+22%
|Hyatt Regency Kyiv
|562
|+44%
|Arden Palace
|522
|+361%
|ibis Kyiv
|514
|+22%
|Radisson Blu Bukovel
|500
|+15%
|Apartel Skhidnytsya
|429
|+240%
|Radisson Blu Kyiv
|417
|+25%
|Rixos Prykarpattya
|386
|+10%
|Mirotel Resort
|326
|+14%
|CITYHOTEL Kyiv
|283
|+39%
|Derenivska Kupil
|244
|-3%
|Fairmont Kyiv
|228
|+15%
|Premier Palace Kyiv
|222
|+11%
|Edem Resort Medical & SPA
|202
|+10%
|Mercure Kyiv
|198
|+33%
|Riverwood
|187
|+86%
Чому лідери зростають утричі?
Закриті кордони автоматично означають переміщення фокусу інтересу туристів на внутрішні локації, пояснюють експерти.
“Сьогодні внутрішній туризм в Україні переживає етап, який можна назвати “еволюцією через закритість”. Тренд на внутрішні подорожі є надзвичайно стійким, оскільки він підживлюється не лише патріотизмом чи обмеженням виїзду, а й кардинальною зміною поведінкових звичок українців”, – говорить Антон Тараненко.
Міжнародний девелопер пояснює, що провідні гравці зростають втричі внаслідок синергії двох явищ: регіональна монополізація попиту і зростання ADR (середнього чека).
“За даними Hotel Matrix, завантаженість якісних готелів у безпечних регіонах (Львів, Буковель, Трускавець) стабільно тримається на рівні 75-85%, що є аномально високим показником для мирного часу”, – говорить Антон Тараненко.
Щодо вартості номера в преміум-сегменті, то вона зростає не лише через інфляцію, а передусім включення в ціну "безпекового пакету" – укриття, автономне живлення, охорона.
Який ринок зростає краще
Найшвидше зростає сегмент курортів, SPA та відпочинкових комплексів. За рік він додав понад 1 млрд грн і забезпечив суттєву частку загального приросту.
Високі темпи демонструють мережеві готелі – близько 40%. У цьому сегменті бізнес працює більш стабільно, однак частина компаній усе ще залишається збитковою.
Київські готелі зростають повільніше. Їхні доходи збільшилися приблизно на 20% – це менше, ніж у середньому по ринку. Якщо раніше столиця була головним центром бізнес-активності, то зараз це вже не так.
Зростання доходів:
- Резорти +38,7%
- Мережеві +40,4%
- Готелі в Києві +21,7%
Фактори, що визначають перспективи галузі: логістика може все зіпсувати
За словами Тараненка, її визначають два явища, що протирічать один одному: з одного боку – потужні драйвери росту галузі, з іншого – системні бар'єри, що перешкоджають розитку.
Драйвери росту – розвиток ділового туризму (В2В) та великий попит на оздоровлення і реабілітацію.
Оскільки виїзд за кордон став неможливим або ускладненим, корпоративний сектор повністю переорієнтувався на внутрішній ринок. Це дозволяє готелям підтримувати високу завантаженість навіть у традиційний “низький сезон”.
"Лише B2B-напрям у 2025 році дав понад 60 заходів і суттєво згладив сезонність", – говорить співзасновник мережі Apartel Василь Крулько.
Попит на об’єкти з медичними сервісами, SPA-зонами та програмами психологічного відновлення зріс утричі. Сьогодні готель для гостей – це вже не лише місце для ночівлі, а повноцінний простір для фізичного та емоційного відновлення. Такий формат сприяє довшому перебуванню клієнтів і дозволяє готелям збільшувати середній чек.
Системні бар'єри: дефіцит працівників, логістичні та інфраструктурні обмеження.
Сфера гостинності – стабільний лідер галузей із найбільшим кадровим голодом, згідно з інформацією сайту Work.ua та інших провідних сервісів із пошуку роботи. Основні причини – міграція та мобілізація. Це змушує бізнес не лише суттєво піднімати оплату праці, а й вкладати значні суми в цифрові рішення: наприклад, системи автоматизованого заїзду (self-check-in), щоб зменшити залежність від лінійного персоналу.
Ринок може гальмувати у розвитку через фізичну неспроможність доставити туриста до локації. Ключові залізничні напрямки часто перевантажені, а складність автомобільної логістики під час паливних коливань стають перешкодою, що не дає заповнювати номери навіть найбільш успішним готелям у пікові дати.
Разом із тим експерти зазначають, що ринок перестав бути хаотичним.
"У 2025 році ми бачимо професіоналізацію: виграють ті, хто запропонував безпеку та сервіс", – говорить Антон Тараненко.
"За якістю і ціною український продукт може бути дуже конкурентним. Був кейс гості з Австрії, яка приїхала на медичну програму, заплатила близько 5 тис. євро і залишила відгук, що в Австрії за аналогічний досвід вона витратила б утричі більше. Це означає, що наш продукт здатен конкурувати, – коментує Василь Крулько.
Експерти зазначили, що головний бар’єр зараз – не ціна чи сервіс, а сприйняття країни через війну.
Нагадаємо, ціни на готелі в Буковелі зросли на 24%.