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До 92 тыс. грн: каким специалистам работодатели готовы платить больше

собеседование
В Украине средняя зарплата в вакансиях выросла до 30 тысяч гривен / Depositphotos

За последний год средняя зарплата в Украине выросла на 6 тысяч гривен. Работодатели готовы платить больше руководителям, водителям международных перевозок и программистам.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в Государственной службе занятости в комментарии для РБК-Украина.

Как изменились зарплаты за год

По данным ведомства, средний размер зарплаты в вакансиях на "Едином портале вакансий" достиг.   30 тысяч гривен .

В июне 2025 года работодатели в среднем предлагали   24 тысячи гривен. Таким образом, за год зарплатные предложения выросли на   6 тысяч гривен .

География самых больших заработков

Государственная служба занятости определила пять регионов Украины, где работодатели предлагают самые высокие средние зарплаты:

  • Киев-38 тысяч гривен;
  • Винницкая область   - 36 тысяч гривен;
  • Херсонская область – 34 тысячи гривен;
  • Днепропетровская область   – 31 тысяча гривен;
  • Харьковская область – 31 тысяча гривен.

Топ вакансий

В Государственной службе занятости рассказали, что   самые высокие зарплаты   предлагают квалифицированным работникам с опытом, выполняющим сложную работу или работающих в особых условиях. Кроме того, работодатели готовы больше платить специалистам, которых сегодня не хватает на рынке труда.

Среди вакансий с самыми высокими зарплатными предложениями:

  • операционный директор -   92 тысячи гривен;
  • водитель международных перевозок -   66 тысяч гривен;
  • риелтор -   58 тысяч гривен;
  • автомаляр -   57 тысяч гривен;
  • программист – 52 тысячи гривен;
  • автослесарь -   47 тысяч гривен;
  • шеф-повар – 46 тысяч гривен;
  • крановщик -   37 тысяч гривен.
Фото 2 — До 92 тыс. грн: каким специалистам работодатели готовы платить больше
Инфографика: РБК-Украина

Кто получает меньше всего

По данным ведомства, самые низкие зарплаты работодатели предлагают работникам, которые выполняют неквалифицированную работу и не нуждаются в специальной подготовке. Для таких вакансий часто предлагают минимальную заработную плату, которая в 2026 году составляет   8647 гривен в месяц.

Речь идет, в частности, о таких профессиях:

  • дворник;
  • уборщик;
  • кухонный рабочий;
  • мойщик посуды;
  • почтальон;
  • укладчик-упаковщик.

Такая разница в оплате труда между наиболее высокооплачиваемыми и наименее оплачиваемыми вакансиями объясняется, прежде всего, уровнем квалификации, опытом работы, сложностью выполняемых задач и дефицитом отдельных специалистов на рынке труда.

Отметим, что в мае 2026 года средняя заработная плата в Украине составила 30 961 грн, что на 1,5% больше, чем в апреле. Наиболее заметный рост зафиксирован в промышленности, логистике, финансовом секторе, ИТ и отдельных сегментах услуг.

Автор:
Светлана Манько