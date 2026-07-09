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До 92 тыс. грн: каким специалистам работодатели готовы платить больше
За последний год средняя зарплата в Украине выросла на 6 тысяч гривен. Работодатели готовы платить больше руководителям, водителям международных перевозок и программистам.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в Государственной службе занятости в комментарии для РБК-Украина.
Как изменились зарплаты за год
По данным ведомства, средний размер зарплаты в вакансиях на "Едином портале вакансий" достиг. 30 тысяч гривен .
В июне 2025 года работодатели в среднем предлагали 24 тысячи гривен. Таким образом, за год зарплатные предложения выросли на 6 тысяч гривен .
География самых больших заработков
Государственная служба занятости определила пять регионов Украины, где работодатели предлагают самые высокие средние зарплаты:
- Киев-38 тысяч гривен;
- Винницкая область - 36 тысяч гривен;
- Херсонская область – 34 тысячи гривен;
- Днепропетровская область – 31 тысяча гривен;
- Харьковская область – 31 тысяча гривен.
Топ вакансий
В Государственной службе занятости рассказали, что самые высокие зарплаты предлагают квалифицированным работникам с опытом, выполняющим сложную работу или работающих в особых условиях. Кроме того, работодатели готовы больше платить специалистам, которых сегодня не хватает на рынке труда.
Среди вакансий с самыми высокими зарплатными предложениями:
- операционный директор - 92 тысячи гривен;
- водитель международных перевозок - 66 тысяч гривен;
- риелтор - 58 тысяч гривен;
- автомаляр - 57 тысяч гривен;
- программист – 52 тысячи гривен;
- автослесарь - 47 тысяч гривен;
- шеф-повар – 46 тысяч гривен;
- крановщик - 37 тысяч гривен.
Кто получает меньше всего
По данным ведомства, самые низкие зарплаты работодатели предлагают работникам, которые выполняют неквалифицированную работу и не нуждаются в специальной подготовке. Для таких вакансий часто предлагают минимальную заработную плату, которая в 2026 году составляет 8647 гривен в месяц.
Речь идет, в частности, о таких профессиях:
- дворник;
- уборщик;
- кухонный рабочий;
- мойщик посуды;
- почтальон;
- укладчик-упаковщик.
Такая разница в оплате труда между наиболее высокооплачиваемыми и наименее оплачиваемыми вакансиями объясняется, прежде всего, уровнем квалификации, опытом работы, сложностью выполняемых задач и дефицитом отдельных специалистов на рынке труда.
Отметим, что в мае 2026 года средняя заработная плата в Украине составила 30 961 грн, что на 1,5% больше, чем в апреле. Наиболее заметный рост зафиксирован в промышленности, логистике, финансовом секторе, ИТ и отдельных сегментах услуг.