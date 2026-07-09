До 92 тыс. грн: каким специалистам работодатели готовы платить больше

За последний год средняя зарплата в Украине выросла на 6 тысяч гривен. Работодатели готовы платить больше руководителям, водителям международных перевозок и программистам.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в Государственной службе занятости в комментарии для РБК-Украина.

Как изменились зарплаты за год

По данным ведомства, средний размер зарплаты в вакансиях на "Едином портале вакансий" достиг. 30 тысяч гривен .

В июне 2025 года работодатели в среднем предлагали 24 тысячи гривен. Таким образом, за год зарплатные предложения выросли на 6 тысяч гривен .

География самых больших заработков

Государственная служба занятости определила пять регионов Украины, где работодатели предлагают самые высокие средние зарплаты:

Киев-38 тысяч гривен;

Винницкая область - 36 тысяч гривен;

- 36 тысяч гривен; Херсонская область – 34 тысячи гривен;

Днепропетровская область – 31 тысяча гривен;

– 31 тысяча гривен; Харьковская область – 31 тысяча гривен.

Топ вакансий

В Государственной службе занятости рассказали, что самые высокие зарплаты предлагают квалифицированным работникам с опытом, выполняющим сложную работу или работающих в особых условиях. Кроме того, работодатели готовы больше платить специалистам, которых сегодня не хватает на рынке труда.

Среди вакансий с самыми высокими зарплатными предложениями:

операционный директор - 92 тысячи гривен;

92 тысячи гривен; водитель международных перевозок - 66 тысяч гривен;

66 тысяч гривен; риелтор - 58 тысяч гривен;

58 тысяч гривен; автомаляр - 57 тысяч гривен;

57 тысяч гривен; программист – 52 тысячи гривен;

автослесарь - 47 тысяч гривен;

47 тысяч гривен; шеф-повар – 46 тысяч гривен;

крановщик - 37 тысяч гривен.

Кто получает меньше всего

По данным ведомства, самые низкие зарплаты работодатели предлагают работникам, которые выполняют неквалифицированную работу и не нуждаются в специальной подготовке. Для таких вакансий часто предлагают минимальную заработную плату, которая в 2026 году составляет 8647 гривен в месяц.

Речь идет, в частности, о таких профессиях:

дворник;

уборщик;

кухонный рабочий;

мойщик посуды;

почтальон;

укладчик-упаковщик.

Такая разница в оплате труда между наиболее высокооплачиваемыми и наименее оплачиваемыми вакансиями объясняется, прежде всего, уровнем квалификации, опытом работы, сложностью выполняемых задач и дефицитом отдельных специалистов на рынке труда.

Отметим, что в мае 2026 года средняя заработная плата в Украине составила 30 961 грн, что на 1,5% больше, чем в апреле. Наиболее заметный рост зафиксирован в промышленности, логистике, финансовом секторе, ИТ и отдельных сегментах услуг.