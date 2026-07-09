До 92 тис. грн: яким фахівцям роботодавці готові платити більше

За останній рік середня зарплата в Україні зросла на 6 тисяч гривень. Роботодавці готові платити більше керівникам, водіям міжнародних перевезень і програмістам.

Як пише Delo.ua, про це повідомили у Державній службі зайнятості у коментарі для РБК-Україна.

Як змінилися зарплати за рік

За даними відомства,наразі середній розмір зарплати у вакансіях на "Єдиному порталі вакансій" досяг 30 тисяч гривень.

У червні 2025 року роботодавці в середньому пропонували 24 тисячі гривень. Таким чином, за рік зарплатні пропозиції зросли на 6 тисяч гривень.

Географія найбільших заробітків

Державна служба зайнятості визначила п'ять регіонів України, де роботодавці пропонують найвищі середні зарплати:

Київ- 38 тисяч гривень;

Вінницька область - 36 тисяч гривень;

- 36 тисяч гривень; Херсонська область - 34 тисячі гривень;

Дніпропетровська область - 31 тисяча гривень;

- 31 тисяча гривень; Харківська область - 31 тисяча гривень.

Топ вакансій

У Державній службі зайнятості розповіли, що найвищі зарплати пропонують кваліфікованим працівникам із досвідом, які виконують складну роботу або працюють в особливих умовах. Крім того, роботодавці готові більше платити спеціалістам, яких сьогодні бракує на ринку праці.

Серед вакансій із найвищими зарплатними пропозиціями:

операційний директор - 92 тисячі гривень;

92 тисячі гривень; водій міжнародних перевезень - 66 тисяч гривень;

66 тисяч гривень; рієлтор - 58 тисяч гривень;

58 тисяч гривень; автомаляр - 57 тисяч гривень;

57 тисяч гривень; програміст - 52 тисячі гривень;

автослюсар - 47 тисяч гривень;

47 тисяч гривень; шеф-кухар - 46 тисяч гривень;

кранівник - 37 тисяч гривень.

Хто отримує найменше

За даними відомства, натомість найнижчі зарплати роботодавці пропонують працівникам, які виконують некваліфіковану роботу та не потребують спеціальної підготовки. Для таких вакансій часто пропонують мінімальну заробітну плату, яка у 2026 році становить 8 647 гривень на місяць.

Йдеться, зокрема, про такі професії:

двірник;

прибиральник;

кухонний робітник;

мийник посуду;

листоноша;

укладальник-пакувальник.

Така різниця в оплаті праці між найбільш високооплачуваними та найменш оплачуваними вакансіями пояснюється насамперед рівнем кваліфікації, досвідом роботи, складністю виконуваних завдань і дефіцитом окремих спеціалістів на ринку праці.

Зауважимо, у травні 2026 року середня заробітна плата в Україні становила 30 961 грн, що на 1,5% більше, ніж у квітні. Найпомітніше зростання зафіксовано у промисловості, логістиці, фінансовому секторі, ІТ та окремих сегментах послуг.