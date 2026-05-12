Добыча нефти ОПЕК упала до минимума за 25 лет из-за войны войны

Добыча нефти ОПЕК в апреле продолжила падение до самого низкого уровня более чем за два десятилетия.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Согласно последнему мониторингу, основной причиной такого коллапса стало фактическое закрытие Ормузского пролива в результате военного конфликта с участием США, Израиля и Ирана. Это вынудило страны-экспортеры существенно ограничить объемы поставок на мировой рынок.

Общий объем производства сырой нефти двенадцатью членами организации в апреле сократился на 830 000 баррелей в сутки, остановившись на отметке 20,04 млн баррелей.

В то же время, аналитики пересмотрели мартовские данные в сторону снижения на 700 000 баррелей из-за обновленной оценки мощностей Саудовской Аравии.

Несмотря на предварительные договоренности расширенной группы ОПЕК+ об увеличении добычи, начало масштабных боевых действий 28 февраля сделало выполнение этих планов технически невозможным.

Где наибольшее падение

Наиболее ощутимое падение производства среди участников группы зафиксировано в Кувейте, что явилось прямым следствием длительной блокады экспортных путей. Саудовская Аравия и Ирак также столкнулись с вынужденным понижением показателей.

Единственной страной Персидского залива, смогшей нарастить добычу, оказались Объединенные Арабские Эмираты.

Успех ОАЭ объясняется наличием альтернативных логистических маршрутов, позволяющих транспортировать сырье в обход заблокированного Ормузского пролива.

Добыча упала до исторического минимума

Текущие показатели добычи являются наихудшими для ОПЕК с 2000 года, если не считать изменения в составе организации за этот период.

Нынешний уровень производства оказался значительно ниже даже кризисных значений времен пандемии 2020 года, когда мировой спрос на энергоносители подвергся катастрофическому обвалу.

На фоне общей негативной тенденции, кроме ОАЭ, умеренный рост добычи в апреле продемонстрировали только Венесуэла и Ливия.

Напомним, что ОАЭ официально покидают организацию с 1 мая, что существенно изменяет баланс сил внутри альянса. Хотя окончательно решение еще не принято, консультации указывают на желание ключевых игроков сохранить стабильность управления отраслью.

В марте суточная добыча нефти в Объединенных Арабских Эмиратах сократилась более чем на 50%. Государственная компания ADNOC была вынуждена пойти на такой шаг из-за эскалации конфликта с Ираном и фактической блокировки Ормузского пролива.