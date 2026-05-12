Видобуток нафти ОПЕК впав до мінімуму за 25 років через війну

Видобуток нафти ОПЕК у квітні продовжив падіння до найнижчого рівня за понад два десятиліття.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Згідно з останнім моніторингом, основною причиною такого колапсу стало фактичне закриття Ормузької протоки внаслідок військового конфлікту за участю США, Ізраїлю та Ірану. Це змусило країни-експортери суттєво обмежити обсяги поставок на світовий ринок.

Загальний обсяг виробництва сирої нафти дванадцятьма членами організації у квітні скоротився на 830 000 барелів на добу, зупинившись на позначці 20,04 млн барелів.

Водночас аналітики переглянули березневі дані у бік зниження на 700 000 барелів через оновлену оцінку потужностей Саудівської Аравії.

Попри попередні домовленості розширеної групи ОПЕК+ щодо збільшення видобутку, початок масштабних бойових дій 28 лютого зробив виконання цих планів технічно неможливим.

Де найбільше падіння

Найбільш відчутне падіння виробництва серед учасників групи зафіксовано в Кувейті, що стало прямим наслідком тривалої блокади експортних шляхів. Саудівська Аравія та Ірак також зіткнулися з вимушеним зниженням показників.

Єдиною країною Перської затоки, яка змогла наростити видобуток, виявилися Об’єднані Арабські Емірати.

Успіх ОАЕ пояснюється наявністю альтернативних логістичних маршрутів, які дозволяють транспортувати сировину в обхід заблокованої Ормузької протоки.

Видобуток впав до історичного мінімуму

Поточні показники видобутку є найгіршими для ОПЕК з 2000 року, якщо не брати до уваги зміни у складі організації за цей період.

Нинішній рівень виробництва виявився значно нижчим навіть за кризові значення часів пандемії 2020 року, коли світовий попит на енергоносії зазнав катастрофічного обвалу.

На тлі загальної негативної тенденції, окрім ОАЕ, помірне зростання видобутку у квітні продемонстрували лише Венесуела та Лівія.

Нагадаємо, що ОАЕ офіційно залишають організацію з 1 травня, що суттєво змінює баланс сил усередині альянсу. Хоча остаточне рішення ще не прийняте, консультації вказують на бажання ключових гравців зберегти стабільність управління галуззю.

В березні добовий видобуток нафти в Об’єднаних Арабських Еміратах скоротився більш ніж на 50%. Державна компанія ADNOC була змушена піти на такий крок через ескалацію конфлікту з Іраном та фактичне блокування Ормузької протоки.