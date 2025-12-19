Добытчик соли в Закарпатье может потерять месторождение: как так произошло и кто за этим стоит

Сергея Кондратьева восстановили в должности руководителя добывающего предприятия "Катион Инвест", но зарегистрированный при сомнительных обстоятельствах исполняющий обязанности директора успел продать спецразрешение на добычу соли на Тереблянском месторождении компании из Черниговщины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Nadra.info.

Что произошло

Министерство юстиции Украины по результатам заседания Офиса противодействия рейдерству отменило регистрационное действие, в результате которого в ноябре с должности директора ООО "Катион Инвест" был отстранен Сергей Кондратьев, а исполняющим обязанности руководителя компании назначен депутат Прилуцкого городского совета Александр Прозурь .

В решении отмечается, что регистратор не только не имел достаточно оснований для смены директора ООО "Катион Инвест", но и спешил совершить сомнительное регистрационное действие,

Документы, на основании которых произошла уже отмененная замена руководителя "Катион Инвест", Кондратьев в комментарии изданию назвал поддельными.

Директор жалуется, что попытка рейдерского захвата бизнеса хоть и отбита, она успела нанести ущерб: люди месяц не получали заработную плату, сформировалась задолженность за электроэнергию, а часть контрактов была сорвана.

"К счастью, коллектив и охрана объекта предотвратили вывоз рейдерами оборудования и бумаг, поэтому мы готовы к возобновлению работы. Мы начинаем технический и документальный аудит, анализируем операции по счетам и подсчитываем убытки. Уверен, мы еще узнаем много интересного о "деятельности" и.о. Александра Прозура (отчуждение лицензий, фиктивные договоры и т.п.)", – предположил Кондратьев.

Он добавляет, что систематическое давление на компанию началось еще в 2023 году чуть ли не сразу после визита на объект народного депутата Павла Халимона.

Восстановление под вопросом

Тем временем перспектива восстановления добычи соли предприятием "Катион Инвест" может оказаться под вопросом - если организаторам последних событий вокруг компании удастся завершить начатое отчуждение спецразрешения на пользование Тереблянским месторождением.

11 декабря 2025 года с заявлением о получении спецразрешения на это месторождение в Госгеонадр обратилось ООО "Украинская торговая палата" (Зарегистрировано в с. Новый Белоус Черниговского р-на Черниговской обл.).

Кондратьев считает продажу спецразрешения своим "дублером" Прозуром – "ничтожным действием"

Получить оперативный комментарий директора "Украинской торговой палаты" Валентина Васька не удалось, а вот владелица компании Вера Костюченко, из города Прилуки, телефоном подтвердила покупку прав на Тереблянское месторождение: "Документы подали, оформляются".

Также Кондратьев опубликовал Facebook-сообщение, где пообещал бороться за каждую лицензию в судах и правоохранительных органах.

О добытчике каменной соли в Украине

Компания "Катион Инвест" получила право на добычу каменной соли Тереблянского месторождения в 2017 году.

В 2022 году приступила к строительству соляной шахты, и уже в августе 2023 года о начале "разработки месторождения соли, которое может обеспечить всю Украину поваренной и технической солью", заявлял лично президент Украины Владимир Зеленский.

В 2024 году в "Катион Инвест" планировали произвести около 60 тыс. тонн технической соли, а в 2026-м – начать производить пищевую соль.

Но в марте 2024 г. строительство шахты и добыча соли остановилось на фоне корпоративного конфликта между акционерами компании. Директор выражал опасения, что один из собственников "планирует просто искусственно остановить деятельность предприятия с целью доведения его до банкротства".

В сентябре стало известно, что две компании подали иск в суд с требованием открыть дело о банкротстве ООО "Катион Инвест".

После полуторагодичного перерыва компания "Катион Инвест" 7 ноября возобновила добычу каменной соли на Тереблянском месторождении в Закарпатской области.

По данным аналитической системы YouControl, ООО "Катион Инвест" контролируют Валентин Кондратьев (50%, через АО "ЗНИКИФ "Эхо") и Оксана Омельяненко (45%, через АО "ЗНИКИФ "Юкон"), еще 5% - в собственности Игоря Герея. Директор компании – Сергей Кондратьев (сын Валентина Кондратьева).

Заметим, в Украине действовали несколько соледобывающих предприятий, однако сейчас ситуация критическая: крупнейший производитель "Артемсоль" в Соледаре остановил работу из-за боевых действий, Солотвинские шахты в Закарпатье не функционируют, а Дрогобычский солезавод работает в небольших объемах и сохраняет скорее историческую функцию. Единственным предприятием, которое после 2022 года пыталось развернуть добычу, оставался "Катион Инвест" на Тереблянском месторождении.

Сейчас на Долинском месторождении Ивано-Франковской области планируют восстановить добычу соли после десятилетий упадка.