Видобувач солі на Закарпатті може втрати родовище: як так сталося та хто за цим стоїть

Сергія Кондратьєва відновили на посаді керівника видобувного підприємства "Катіон Інвест", але зареєстрований за сумнівних обставин виконуючий обовʼязки директора встиг продати спецдозвіл на видобування солі на Тереблянському родовищі компанії з Чернігівщини.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Nadra.info.

Що сталося

Міністерство юстиції України за результатами засідання Офісу протидії рейдерству скасувало реєстраційну дію, внаслідок якої в листопаді з посади директора ТОВ "Катіон Інвест" було усунуто Сергія Кондратьєва, а виконуючим обовʼязки керівника компанії призначено депутата Прилуцької міської ради Олександра Прозура.

У рішенні зауважується, що реєстратор не лише не мав достатньо підстав для зміни директора ТОВ "Катіон Інвест", але й поспішав здійснити сумнівну реєстраційну дію,

Документи, на підставі яких відбулася нині вже скасована заміна керівника "Катіон Інвест", Кондратьєв у коментарі виданню назвав підробними.

Директор скаржиться, що спробу рейдерського захоплення бізнесу хоч і відбито, вона встигла завдати збитків: люди місяць не отримували заробітну плату, сформувалась заборгованість за електроенергію, а частину контрактів було зірвано.

"На щастя, колектив та охорона об’єкта запобігли вивезенню рейдерами обладнання та паперів, тому ми готові до відновлення роботи. Наразі ми розпочинаємо технічний та документальний аудит, аналізуємо операції по рахунках та підраховуємо збитки. Впевнений, ми ще дізнаємося багато цікавого про "діяльність" т.в.о. Олександра Прозура (відчуження ліцензій, фіктивні договори тощо)", – припустив Кондратьєв.

Він додає, що систематичний тиск на компанію розпочався ще у 2023 році мало не одразу після візиту на об’єкт народного депутата Павла Халімона.

Відновлення під питанням

Тим часом, перспектива відновлення видобування солі підприємством "Катіон Інвест" може опинитися під питанням – якщо організаторам останніх подій довкола компанії вдасться завершити розпочате відчуження спецдозволу на користування Тереблянським родовищем.

11 грудня 2025 року із заявою про отримання спецдозволу на це родовище до Держгеонадр звернулося ТОВ "Українська торгова палата" (зареєстроване в с. Новий Білоус Чернігівського р-ну Чернігівської обл.).

Кондратьєв вважає продаж спецдозволу своїм "дублером" Прозуром – "нікчемною дією"

Отримати оперативний коментар директора "Української торгової палати" Валентина Васька не вдалося, а от власниця компанії Віра Костюченко, з міста Прилуки, телефоном підтвердила виданню купівлю прав на Тереблянське родовище: "Документи подали, оформляються".

Також Кондратьєв опублікував Facebook-допис, де пообіцяв "боротися за кожну ліцензію в судах та правоохоронних органах.

Про видобувача камʼяної солі в Україні

Компанія "Катіон Інвест" отримала право на видобування камʼяної солі Тереблянського родовища в 2017 році.

В 2022 році приступила до будівництва соляної шахти, і вже в серпні 2023 році про початок "розробки родовища солі, яке може забезпечити всю Україну кухонною та технічною сіллю", заявляв особисто президент України Володимир Зеленський.

В 2024 році в "Катіон Інвест" планували виробити близько 60 тис. тонн технічної солі, а в 2026-му – почати виробляти харчову сіль.

Але в березні 2024 року будівництво шахти і видобування солі зупинилося на тлі корпоративного конфлікту між акціонерами компанії. Директор висловлював побоювання, що один із власників "планує просто штучно зупинити діяльність підприємства, з метою доведення його до банкрутства".

У вересні стало відомо, що дві компанії подали позов до суду з вимогою відкрити справу про банкрутство ТОВ "Катіон Інвест".

Після півторарічної перерви компанія “Катіон Інвест” 7 листопада відновила видобуток камʼяної солі на Тереблянському родовищі в Закарпатській області.

За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ "Катіон Інвест" контролюють Валентин Кондратьєв (50%, через АТ "ЗНВКІФ "Ехо") і Оксана Омельяненко (45%, через АТ "ЗНВКІФ "Юкон"), ще 5% – у власності Ігоря Герея. Директор компанії – Сергій Кондратьєв (син Валентина Кондратьєва).

Зауважимо, в Україні діяли кілька солевидобувних підприємств, проте нині ситуація критична: найбільший виробник "Артемсіль" у Соледарі зупинив роботу через бойові дії, Солотвинські шахти на Закарпатті не функціонують, а Дрогобицький солезавод працює у невеликих обсягах і зберігає радше історичну функцію. Єдиним підприємством, яке після 2022 року намагалося розгорнути видобуток, залишався "Катіон Інвест" на Тереблянському родовищі.

Наразі на Долинському родовищі, що на Івано-Франківщині, планують відновити видобуток солі після десятиліть занепаду.