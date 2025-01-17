Дочерняя компания Toyota оплатит $1,6 млрд из-за скандала с выбросами в США

Японская Hino Motors, являющаяся дочерней компанией Toyota Motor, признала себя виновной в схеме мошенничества с выбросами и согласилась выплатить более 1,6 миллиарда долларов в рамках соглашения с несколькими федеральными агентствами США.

Об этом пишет Quartz.

Компания была обвинена в сговоре и незаконной продаже более 105 тысяч тяжелых дизельных двигателей в США в период с 2010 по 2022 год, которые не соответствовали экологическим стандартам. В результате этих действий Hino заработала около 1,087 миллиарда долларов.

Скандал разразился в марте 2022 года, когда выяснилось, что сотрудники Hino фальсифицировали результаты тестов двигателей. Более 643 тысяч автомобилей, оснащенных этими двигателями, были произведены с нарушениями, десятки тысяч из них отозвали.

Расследовавший скандал комитет обнаружил, что причиной стали строгие рабочие условия и культура компании, которая не допускала обсуждений или сомнений в решениях руководства. Эта проблема также была зафиксирована у другой дочерней компании Toyota – Daihatsu.

Hino столкнулась со многими обвинениями со стороны федеральных агентств, таких как Агентство по охране окружающей среды, ФБР, Министерство транспорта и Калифорния. Компания согласилась выплатить:

$521,76 млн в виде уголовного наказания,

$442,5 млн как гражданские санкции,

$236,5 млн. для урегулирования претензий Калифорнии.

Hino также будет запрещено импортировать дизельные двигатели в США в течение пятилетнего испытательного срока.

В октябре компания уже заложила расходы на покрытие этих расходов в размере около $1,54 млрд.

Генеральный директор Hino Сатоши Огисо назвал сделку важным шагом в преодолении устаревших проблем компании. По его словам, Hino внедрила значительные реформы для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем.

"Мы стремимся стать компанией, которая приносит пользу обществу", — подчеркнул он.

Это событие стало очередным ударом по репутации японской автомобильной промышленности, сталкивающейся в последнее время с многочисленными скандалами.

Добавим, Toyota сообщила, что ее глобальные продажи авто за завершившийся в марте финансовый 2023 год выросли на 7,3% до рекордных 10,31 миллиона единиц. Это впервые количество продаж превысило отметку 10 миллионов за один финансовый год.