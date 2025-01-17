Дочірня компанія Toyota сплатить $1,6 млрд через скандал із викидами в США

Японська Hino Motors, що є дочірньою компанією Toyota Motor, визнала себе винною у схемі шахрайства з викидами та погодилася виплатити понад 1,6 мільярда доларів у межах угоди із декількома федеральними агентствами США.

Про це пише Quartz.

Компанія була звинувачена у змові та незаконному продажу понад 105 тисяч важких дизельних двигунів у США у період з 2010 до 2022 року, які не відповідали екологічним стандартам. Внаслідок цих дій Hino заробила близько 1,087 мільярда доларів.

Скандал спалахнув у березні 2022 року, коли з'ясувалося, що співробітники Hino фальсифікували результати тестів двигунів. Понад 643 тисячі автомобілів, оснащених цими двигунами, були вироблені з порушеннями, десятки тисяч із них відкликали.

Комітет, який розслідував скандал, виявив, що причиною стали суворі робочі умови та культура компанії, яка не допускала обговорень або сумнівів у рішеннях керівництва. Ця проблема також була зафіксована в іншій дочірній компанії Toyota – Daihatsu.

Hino зіткнулася з багатьма звинуваченнями з боку федеральних агентств, таких як Агентство з охорони навколишнього середовища, ФБР, Міністерство транспорту та штат Каліфорнія. Компанія погодилася виплатити:

$521,76 млн у вигляді кримінального покарання,

$442,5 млн як цивільні санкції,

$236,5 млн для врегулювання претензій Каліфорнії.

Hino також буде заборонено імпортувати дизельні двигуни в США протягом п’ятирічного випробувального терміну.

У жовтні компанія вже заклала витрати на покриття цих витрат у розмірі близько $1,54 млрд.

Генеральний директор Hino Сатоші Огісо назвав угоду важливим кроком у подоланні застарілих проблем компанії. За його словами, Hino впровадила значні реформи для запобігання повторенню подібних інцидентів у майбутньому.

"Ми прагнемо стати компанією, яка приносить користь суспільству", — наголосив він.

Ця подія стала черговим ударом по репутації японської автомобільної промисловості, яка останнім часом стикається із численними скандалами.

Додамо, Toyota повідомила, що її глобальні продажі авто за фінансовий 2023 рік, що завершився в березні, зросли на 7,3% до рекордних 10,31 мільйона одиниць. Це вперше кількість продаж перевищила позначку 10 мільйонів за один фінансовий рік.