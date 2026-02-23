"Договор есть договор": ЕС не соглашается с повышением тарифов Трампа после решения Верховного суда США

Европейская комиссия официально призвала Соединенные Штаты соблюдать действующее торговое соглашение после того, как Дональд Трамп ввел новые 15% пошлины в ответ на решение Верховного суда США.

Еврокомиссия, представляющая торговые интересы 27 стран ЕС, выступила с резким заявлением в адрес Вашингтона. Брюссель требует "полной ясности" по дальнейшим шагам администрации США.

Причиной стали действия Дональда Трампа: после того, как Верховный суд упразднил его предыдущие глобальные тарифы, президент США объявил о введении новых повсеместных пошлин — сначала в размере 10%, а затем поднял их до 15%.

"Текущая ситуация не способствует обеспечению "справедливой, сбалансированной и взаимовыгодной" трансатлантической торговли и инвестиций, как было согласовано обеими сторонами» в совместном заявлении, в котором изложены условия прошлогоднего торгового соглашения. Соглашение есть соглашение", - заявили в Комиссии.

Угроза для экспорта

Прошлогодняя договоренность была компромиссом: США установили 15% пошлины на большинство товаров из ЕС, но на стратегические позиции (самолеты и запчасти) действовала нулевая ставка. ЕС, в свою очередь, отменил импортные пошлины на многие американские товары.

Сейчас стабильность этой системы под угрозой:

Потеря льгот: Неизвестно, сохранятся ли нулевые тарифы на авиасектор.

Неизвестно, сохранятся ли нулевые тарифы на авиасектор. Двойное налогообложение: Есть риск, что новые 15% будут наложены поверх уже существующих пошлин.

Есть риск, что новые 15% будут наложены поверх уже существующих пошлин. Потеря преимуществ: Ранее ЕС имел преимущество перед странами без соглашения, но теперь 15% ставка стала общей для всех, что нивелирует привилегии европейских производителей.

Экономические последствия

По оценкам организации Global Trade Alert, новые меры ощутимо ударят по европейской экономике.

Общее положение ЕС ухудшится на 0,8 процентных пункта. Больше всего пострадает Италия – для нее американские тарифы фактически вырастут на 1,7 п.п.

Напомним, Верховный суд США принял решение против пошлин Трампа 20 февраля. Судьи постановили, что право устанавливать налоги и тарифы принадлежит исключительно Конгрессу, а не президенту.

Сам Трамп назвал это "позором и сообщил о запасном плане. По словам президента США, ему "стыдно за некоторых членов суда, которым не хватает смелости сделать то, что правильно для нашей страны".

Также глава Белого дома объявил, что введет глобальные пошлины на импорт из всех стран мира до 10%, но на следующий день. повысил их до 15%.