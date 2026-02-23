"Угода є угода": ЄС не погоджується на підвищення тарифів Трампа після рішення Верховного суду США

Європейська комісія офіційно закликала Сполучені Штати дотримуватися чинної торговельної угоди після того, як Дональд Трамп запровадив нові 15% мита у відповідь на рішення Верховного суду США.

Про це інформує Delo.ua з посиланням Reuters.

Єврокомісія, яка представляє торговельні інтереси 27 країн ЄС, виступила з різкою заявою на адресу Вашингтона. Брюссель вимагає "повної ясності" щодо подальших кроків адміністрації США.

Причиною стали дії Дональда Трампа: після того, як Верховний суд скасував його попередні глобальні тарифи, президент США оголосив про введення нових повсюдних мит — спочатку у розмірі 10%, а згодом підняв їх до 15%.

"Поточна ситуація не сприяє забезпеченню "справедливої, збалансованої та взаємовигідної" трансатлантичної торгівлі та інвестицій, як було погоджено обома сторонами» у спільній заяві, в якій викладено умови минулорічної торговельної угоди. Угода є угода", - заявили в Комісії.

Загроза для експорту

Минулорічна домовленість була компромісом: США встановили 15% мита на більшість товарів з ЄС, але на стратегічні позиції (літаки та запчастини) діяла нульова ставка. ЄС, своєю чергою, скасував імпортні мита на багато американських товарів.

Зараз стабільність цієї системи під загрозою:

Втрата пільг: Невідомо, чи збережуться нульові тарифи на авіасектор.

Невідомо, чи збережуться нульові тарифи на авіасектор. Подвійне оподаткування: Існує ризик, що нові 15% будуть накладені поверх вже існуючих мит.

Існує ризик, що нові 15% будуть накладені поверх вже існуючих мит. Втрата переваг: Раніше ЄС мав перевагу перед країнами без угоди, але тепер 15% ставка стала загальною для всіх, що нівелює привілеї європейських виробників.

Економічні наслідки

За оцінками організації Global Trade Alert, нові заходи відчутно вдарять по європейській економіці.

Загальне становище ЄС погіршиться на 0,8 відсоткових пункти. Найбільше постраждає Італія — для неї американські тарифи фактично зростуть на 1,7 в.п.

Нагадаємо, Верховний суд США ухвалив рішення проти мит Трампа 20 лютого. Судді постановили, що право встановлювати податки та тарифи належить виключно Конгресу, а не президенту.

Сам Трамп назвав це "ганьбою та повідомив про запасний план. За словами президента США, йому "соромно за деяких членів суду, яким бракує сміливості зробити те, що правильно для нашої країни".

Також очільник Білого дому оголосив, що запровадить глобальні мита на імпорт з усіх країн світу до 10%, але на наступний день підвищив їх до 15%.