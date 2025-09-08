Договор займа: как правильно дать деньги взаймы и защитить себя

Передача денег взаймы даже близким людям всегда связана с рисками. Чтобы не потерять средства и иметь правовые гарантии, следует заключить договор займа. Это юридический документ, подтверждающий факт передачи денег или вещей и обязывающий заемщика их вернуть.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Министерство юстиции.

Что такое договор займа?

Договор займа – это сделка, по которой одна сторона (заемодатель) передает другой стороне (заемщику) определенную сумму денег или вещи, определенные родовыми признаками. Заемщик, в свою очередь, обязуется вернуть такую же сумму средств или аналогичные вещи.

Согласно Гражданскому кодексу Украины, договор займа считается заключенным с момента фактической передачи денег.

В какой форме заключается договор займа?

Закон определяет, что договор займа должен быть письменным, если:

его сумма превышает десятикратный не облагаемый налогом минимум доходов граждан;

ссудодателем выступает юридическое лицо (независимо от суммы).

Нотариальное удостоверение договора займа не обязательно, но может быть дополнительной гарантией для сторон.

Расписка как подтверждение получения денег взаймы

Наиболее распространенным способом подтверждения факта заключения договора займа является расписка заемщика. В ней следует отметить:

дату и место составления;

данные ссудодателя и заемщика (ФИО, паспорт, адрес);

сумму ссуды (цифрами и прописью), валюту;

срок и условия возврата;

возможные санкции в случае просрочки.

Расписка подписывается сторонами и подтверждает как факт передачи денег взаймы, так и условия их возврата.

Проценты по договору займа

Ссудодатель имеет право получать проценты за пользование деньгами. Их размер определяется по договору. Если он не указан, применяется учетная ставка НБУ.

Договор считается беспроцентным, если:

он заключен между физическими лицами на небольшую сумму (до 50 тысяч рублей);

передаются вещи, определяемые родовыми признаками.

Как возвращается ссуда?

Заемщик обязан вернуть деньги взаймы в срок, определенный договором. Если срок не установлен, ссуда должна быть возвращена в течение 30 дней с момента требования ссудодателя.

Ссуда считается возвращенной, когда:

деньги зачислены на банковский счет ссудодателя;

вещи переданы в должном объеме и качестве.

Последствия нарушения договора

Если заемщик не возвращает деньги взаймы вовремя:

начисляется неустойка;

ссудодатель имеет право требовать досрочного возврата всей суммы;

в случае рассрочки кредитор может потребовать полного расчета сразу.

Оспаривание договора займа

Заемщик может попытаться оспорить договор, заявив, что деньги фактически не получал. Однако в случае письменного оформления договора или расписки суд не примет свидетельские показания, кроме случаев, когда сделка была заключена под принуждением или обманом.

Как защитить свои деньги взаймы?

Чтобы минимизировать риски:

Всегда заключайте письменный договор займа. Требуйте от заемщика расписку. По возможности удостоверяйте договор у нотариуса. Четко определяйте условия возврата и процента. Используйте обеспечение – залог или поручительство.

Ссуда – это не только дружеская помощь, но и юридически значимый договор. Правильно оформленный договор ссуды защитит ваши деньги в долг и даст реальные рычаги влияния в случае просрочки или отказа от возврата.

Добавим, украинцы оформили 4,39 млн микроссуд в первом полугодии 2025 года. Только за второй квартал выдано 2,18 млн кредитов, а средняя сумма ссуды выросла на 9% — до 6 029 грн. Сейчас ежемесячно украинцы оформляют около 730 тысяч микроссуд.