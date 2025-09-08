- Категорія
Договір позики: як правильно дати гроші в борг і захистити себе
Передача грошей у борг навіть близьким людям завжди пов’язана з ризиками. Щоб не втратити кошти та мати правові гарантії, варто укласти договір позики. Це юридичний документ, який підтверджує факт передачі грошей або речей і зобов’язує позичальника їх повернути.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міністерство юстиції.
Що таке договір позики?
Договір позики – це правочин, за яким одна сторона (позикодавець) передає іншій стороні (позичальнику) певну суму грошей або речі, визначені родовими ознаками. Позичальник, своєю чергою, зобов’язується повернути таку ж суму коштів або аналогічні речі.
Згідно з Цивільним кодексом України, договір позики вважається укладеним із моменту фактичної передачі грошей.
У якій формі укладається договір позики?
Закон визначає, що договір позики має бути письмовим, якщо:
- його сума перевищує десятикратний неоподатковуваний мінімум доходів громадян;
- позикодавцем виступає юридична особа (незалежно від суми).
Нотаріальне посвідчення договору позики не є обов’язковим, але може бути додатковою гарантією для сторін.
Розписка як підтвердження отримання грошей у борг
Найпоширенішим способом підтвердження факту укладення договору позики є розписка позичальника. У ній варто зазначити:
- дату та місце складання;
- дані позикодавця і позичальника (ПІБ, паспорт, адреса);
- суму позики (цифрами та прописом), валюту;
- строк і умови повернення;
- можливі санкції у разі прострочення.
Розписка підписується сторонами та підтверджує як факт передачі грошей у борг, так і умови їх повернення.
Відсотки за договором позики
Позикодавець має право отримувати відсотки за користування грошима. Їхній розмір визначається у договорі. Якщо він не вказаний, застосовується облікова ставка НБУ.
Договір вважається безпроцентним, якщо:
- він укладений між фізичними особами на невелику суму (до 50 неоподатковуваних мінімумів);
- передаються речі, визначені родовими ознаками.
Як повертається позика?
Позичальник зобов’язаний повернути гроші в борг у строк, визначений договором. Якщо строк не встановлений, позика має бути повернена протягом 30 днів з моменту вимоги позикодавця.
Позика вважається поверненою, коли:
- гроші зараховані на банківський рахунок позикодавця;
- речі передані в належному обсязі та якості.
Наслідки порушення договору
Якщо позичальник не повертає гроші у борг вчасно:
- нараховується неустойка;
- позикодавець має право вимагати дострокового повернення всієї суми;
- у випадку розстрочки кредитор може вимагати повного розрахунку одразу.
Оспорювання договору позики
Позичальник може спробувати оскаржити договір, заявивши, що гроші фактично не отримував. Однак у разі письмового оформлення договору або розписки суд не прийме свідчення свідків, окрім випадків, коли правочин був укладений під примусом чи обманом.
Як захистити свої гроші в борг?
Щоб мінімізувати ризики:
- Завжди укладайте письмовий договір позики.
- Вимагайте від позичальника розписку.
- За можливості посвідчуйте договір у нотаріуса.
- Чітко визначайте умови повернення та відсотки.
- Використовуйте забезпечення – заставу чи поручительство.
Позика – це не лише дружня допомога, а й юридично значущий договір. Правильно оформлений договір позики захистить ваші гроші в борг та дасть реальні важелі впливу у випадку прострочення чи відмови від повернення.
Додамо, українці оформили 4,39 млн мікропозик у першому півріччі 2025 року. Лише за другий квартал видано 2,18 млн кредитів, а середня сума позики зросла на 9% — до 6 029 грн. Наразі щомісяця українці оформлюють близько 730 тисяч мікропозик.