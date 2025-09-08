Запланована подія 2

Договір позики: як правильно дати гроші в борг і захистити себе

позика, борг
Як правильно дати гроші в борг і захистити себе / Depositphotos

Передача грошей у борг навіть близьким людям завжди пов’язана з ризиками. Щоб не втратити кошти та мати правові гарантії, варто укласти договір позики. Це юридичний документ, який підтверджує факт передачі грошей або речей і зобов’язує позичальника їх повернути.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міністерство юстиції.

Що таке договір позики?

Договір позики – це правочин, за яким одна сторона (позикодавець) передає іншій стороні (позичальнику) певну суму грошей або речі, визначені родовими ознаками. Позичальник, своєю чергою, зобов’язується повернути таку ж суму коштів або аналогічні речі.

Згідно з Цивільним кодексом України, договір позики вважається укладеним із моменту фактичної передачі грошей.

У якій формі укладається договір позики?

Закон визначає, що договір позики має бути письмовим, якщо:

  • його сума перевищує десятикратний неоподатковуваний мінімум доходів громадян;
  • позикодавцем виступає юридична особа (незалежно від суми).

Нотаріальне посвідчення договору позики не є обов’язковим, але може бути додатковою гарантією для сторін.

Розписка як підтвердження отримання грошей у борг

Найпоширенішим способом підтвердження факту укладення договору позики є розписка позичальника. У ній варто зазначити:

  • дату та місце складання;
  • дані позикодавця і позичальника (ПІБ, паспорт, адреса);
  • суму позики (цифрами та прописом), валюту;
  • строк і умови повернення;
  • можливі санкції у разі прострочення.

Розписка підписується сторонами та підтверджує як факт передачі грошей у борг, так і умови їх повернення.

Відсотки за договором позики

Позикодавець має право отримувати відсотки за користування грошима. Їхній розмір визначається у договорі. Якщо він не вказаний, застосовується облікова ставка НБУ.

Договір вважається безпроцентним, якщо:

  • він укладений між фізичними особами на невелику суму (до 50 неоподатковуваних мінімумів);
  • передаються речі, визначені родовими ознаками.

Як повертається позика?

Позичальник зобов’язаний повернути гроші в борг у строк, визначений договором. Якщо строк не встановлений, позика має бути повернена протягом 30 днів з моменту вимоги позикодавця.

Позика вважається поверненою, коли:

  • гроші зараховані на банківський рахунок позикодавця;
  • речі передані в належному обсязі та якості.

Наслідки порушення договору

Якщо позичальник не повертає гроші у борг вчасно:

  • нараховується неустойка;
  • позикодавець має право вимагати дострокового повернення всієї суми;
  • у випадку розстрочки кредитор може вимагати повного розрахунку одразу.

Оспорювання договору позики

Позичальник може спробувати оскаржити договір, заявивши, що гроші фактично не отримував. Однак у разі письмового оформлення договору або розписки суд не прийме свідчення свідків, окрім випадків, коли правочин був укладений під примусом чи обманом.

Як захистити свої гроші в борг?

Щоб мінімізувати ризики:

  1. Завжди укладайте письмовий договір позики.
  2. Вимагайте від позичальника розписку.
  3. За можливості посвідчуйте договір у нотаріуса.
  4. Чітко визначайте умови повернення та відсотки.
  5. Використовуйте забезпечення – заставу чи поручительство.

Позика – це не лише дружня допомога, а й юридично значущий договір. Правильно оформлений договір позики захистить ваші гроші в борг та дасть реальні важелі впливу у випадку прострочення чи відмови від повернення.

Додамо, українці оформили 4,39 млн мікропозик у першому півріччі 2025 року. Лише за другий квартал видано 2,18 млн кредитів, а середня сума позики зросла на 9% — до 6 029 грн. Наразі щомісяця українці оформлюють близько 730 тисяч мікропозик.

Автор:
Тетяна Гойденко