Договір позики: як правильно дати гроші в борг і захистити себе

Передача грошей у борг навіть близьким людям завжди пов’язана з ризиками. Щоб не втратити кошти та мати правові гарантії, варто укласти договір позики. Це юридичний документ, який підтверджує факт передачі грошей або речей і зобов’язує позичальника їх повернути.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міністерство юстиції.

Що таке договір позики?

Договір позики – це правочин, за яким одна сторона (позикодавець) передає іншій стороні (позичальнику) певну суму грошей або речі, визначені родовими ознаками. Позичальник, своєю чергою, зобов’язується повернути таку ж суму коштів або аналогічні речі.

Згідно з Цивільним кодексом України, договір позики вважається укладеним із моменту фактичної передачі грошей.

У якій формі укладається договір позики?

Закон визначає, що договір позики має бути письмовим, якщо:

його сума перевищує десятикратний неоподатковуваний мінімум доходів громадян;

позикодавцем виступає юридична особа (незалежно від суми).

Нотаріальне посвідчення договору позики не є обов’язковим, але може бути додатковою гарантією для сторін.

Розписка як підтвердження отримання грошей у борг

Найпоширенішим способом підтвердження факту укладення договору позики є розписка позичальника. У ній варто зазначити:

дату та місце складання;

дані позикодавця і позичальника (ПІБ, паспорт, адреса);

суму позики (цифрами та прописом), валюту;

строк і умови повернення;

можливі санкції у разі прострочення.

Розписка підписується сторонами та підтверджує як факт передачі грошей у борг, так і умови їх повернення.

Відсотки за договором позики

Позикодавець має право отримувати відсотки за користування грошима. Їхній розмір визначається у договорі. Якщо він не вказаний, застосовується облікова ставка НБУ.

Договір вважається безпроцентним, якщо:

він укладений між фізичними особами на невелику суму (до 50 неоподатковуваних мінімумів);

передаються речі, визначені родовими ознаками.

Як повертається позика?

Позичальник зобов’язаний повернути гроші в борг у строк, визначений договором. Якщо строк не встановлений, позика має бути повернена протягом 30 днів з моменту вимоги позикодавця.

Позика вважається поверненою, коли:

гроші зараховані на банківський рахунок позикодавця;

речі передані в належному обсязі та якості.

Наслідки порушення договору

Якщо позичальник не повертає гроші у борг вчасно:

нараховується неустойка;

позикодавець має право вимагати дострокового повернення всієї суми;

у випадку розстрочки кредитор може вимагати повного розрахунку одразу.

Оспорювання договору позики

Позичальник може спробувати оскаржити договір, заявивши, що гроші фактично не отримував. Однак у разі письмового оформлення договору або розписки суд не прийме свідчення свідків, окрім випадків, коли правочин був укладений під примусом чи обманом.

Як захистити свої гроші в борг?

Щоб мінімізувати ризики:

Завжди укладайте письмовий договір позики. Вимагайте від позичальника розписку. За можливості посвідчуйте договір у нотаріуса. Чітко визначайте умови повернення та відсотки. Використовуйте забезпечення – заставу чи поручительство.

Позика – це не лише дружня допомога, а й юридично значущий договір. Правильно оформлений договір позики захистить ваші гроші в борг та дасть реальні важелі впливу у випадку прострочення чи відмови від повернення.

Додамо, українці оформили 4,39 млн мікропозик у першому півріччі 2025 року. Лише за другий квартал видано 2,18 млн кредитів, а середня сума позики зросла на 9% — до 6 029 грн. Наразі щомісяця українці оформлюють близько 730 тисяч мікропозик.