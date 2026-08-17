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Долги по алиментам: сколько взыскали в первом полугодии и какие действующие ограничения

алименты
Как стягивают алименты в Украине.

За январь-июль 2026 года государственные исполнители взыскали 11,15 млрд грн алиментов — на 2,13 млрд грн, или 23,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. К должникам, длительно не платящим средства на содержание детей, применяют ограничения на выезд за границу, управление автомобилем и другие права.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства юстиции Украины.

Для сравнения, за семь месяцев 2025 года государственные исполнители взыскали около 9 млрд грн алиментов. Таким образом, за год объем принудительно взысканных платежей увеличился более чем на 2 млрд. грн.

По состоянию на 1 августа временные ограничения для должников применялись в 149,5 тыс. исполнительных производств по алиментам.

В частности, за длительную неуплату алиментов должника могут временно ограничить в праве:

  • выезжать за пределы Украины;
  • управлять транспортными средствами;
  • пользоваться охотничьим и другим определенным законом оружием;
  • охотиться.

Такие меры применяются в предусмотренных законом случаях, чтобы добиться исполнения решений об уплате алиментов.

Напомним, в первом полугодии 2025 года государственная исполнительная служба взыскала 7,6 млрд алиментов, что на треть превышало показатель за аналогичный период 2024 года.

Автор:
Татьяна Гойденко

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