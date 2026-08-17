Борги за аліментами: скільки стягнули у першому півріччі та які діють обмеження

За січень-липень 2026 року державні виконавці стягнули 11,15 млрд грн аліментів — на 2,13 млрд грн, або 23,6%, більше, ніж за аналогічний період минулого року. До боржників, які тривалий час не сплачують кошти на утримання дітей, застосовують обмеження на виїзд за кордон, керування автомобілем та інші права.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства юстиції України.

Для порівняння, за сім місяців 2025 року державні виконавці стягнули близько 9 млрд грн аліментів. Таким чином, за рік обсяг примусово стягнутих платежів збільшився більш ніж на 2 млрд грн.

Станом на 1 серпня тимчасові обмеження для боржників застосовувалися у 149,5 тис. виконавчих проваджень щодо аліментів.

Зокрема, за тривалу несплату аліментів боржника можуть тимчасово обмежити у праві:

виїжджати за межі України;

керувати транспортними засобами;

користуватися мисливською та іншою визначеною законом зброєю;

полювати.

Такі заходи застосовують у передбачених законом випадках, щоб домогтися виконання рішень про сплату аліментів.

Нагадаємо, у першому півріччі 2025 року державна виконавча служба стягнула 7,6 млрд аліментів, що на третину перевищувало показник за аналогічний період 2024 року.