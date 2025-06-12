Доллар рекордно снизился из-за неопределенности по тарифной политике Трампа

В четверг, 12 июня, доллар подешевел, зафиксировав самый низкий показатель за последние семь недель. Причина в том, что рынки ожидают смягчения политики ФРС и озабочены тарифными спорами.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в материале Reuters.

Отмечается, что неопределенность развития событий в мировой торговле, в сочетании с недостаточной детализацией рамочного соглашения между США и Китаем, которая была заключена на этой неделе, негативно повлияла на общее настроение рынков и дала инвесторам дополнительные причины для продажи доллара.

Доллар достиг 7-недельного минимума

Значительное падение доллара США в четверг подтолкнуло евро к семинедельному максимуму в начале сессии. Однако впоследствии единая европейская валюта несколько потеряла свои позиции, установившись на последней цене в $1,1513 .

В то же время фунт стерлингов остался неизменным на уровне $1,3544, в то время как иена выросла на 0,4% до 143,95 за доллар .

По отношению к корзине валют доллар упал до самого низкого уровня с 22 апреля, до 98,246, и в последний раз снижался на 0,04% до 98,419.

Доходность казначейских облигаций США упала

Доходность казначейских облигаций США снизилась в среду. Причиной стало то, что внимательно отслеживаемый "базовый" индекс потребительских цен несколько снизил давление на Федеральную резервную систему относительно более длительного сохранения высоких процентных ставок.

Рынки прогнозируют два понижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов до конца года, с 80% вероятностью первого понижения в сентябре. Также ожидается снижение на 100 базовых пунктов к сентябрю 2026 года.

Несмотря на это, аналитики остаются осторожными в своих прогнозах по инфляции, особенно в преддверии публикации индекса цен производителей в четверг.

Напомним, в мае Федеральный суд по международной торговле Соединенных Штатов заблокировал введение пошлин, введенных Дональдом Трампом, постановив, что президент США превысил свои полномочия.