Долар рекордно знизився через невизначеність щодо тарифної політики Трампа

У четвер, 12 червня, долар подешевшав, зафіксувавши найнижчий показник за останні сім тижнів. Причина в тому, що ринки очікують пом'якшення політики ФРС і стурбовані тарифними суперечками.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Як пише Delo.ua, про це йдеться в матеріалі Reuters.

Зазначається, що невизначеність щодо розвитку подій у світовій торгівлі, у поєднанні з недостатньою деталізацією рамкової угоди між США та Китаєм, яка була укладена цього тижня, негативно вплинула на загальний настрій ринків та дала інвесторам додаткові причини для продажу долара.

Долар досяг 7-тижневого мінімуму

Значне падіння долара США у четвер підштовхнуло євро до семитижневого максимуму на початку сесії. Однак згодом єдина європейська валюта дещо втратила свої позиції, встановившись на останній ціні в $1,1513.

Водночас фунт стерлінгів залишився незмінним на рівні $1,3544, тоді як єна зросла на 0,4% до 143,95 за долар.

Стосовно кошика валют долар впав до найнижчого рівня з 22 квітня, до 98,246, і востаннє знижувався на 0,04% до 98,419.

Дохідність казначейських облігацій США впала

Дохідність казначейських облігацій США знизилася в середу. Причиною стало те, що уважно відстежуваний "базовий" індекс споживчих цін дещо зменшив тиск на Федеральну резервну систему щодо довшого збереження високих процентних ставок.

Ринки прогнозують два зниження ставки ФРС на 25 базисних пунктів до кінця року, з 80% ймовірністю першого зниження у вересні. Також очікується зниження на 100 базисних пунктів до вересня 2026 року.

Попри це, аналітики залишаються обережними у своїх прогнозах щодо інфляції, особливо напередодні публікації індексу цін виробників у четвер.

Нагадаємо, у травні Федеральний суд з міжнародної торгівлі Сполучених Штатів заблокував запровадження мит, введених Дональдом Трампом, постановивши, що президент США перевищив свої повноваження.