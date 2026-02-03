Запланована подія 2

Дорожно-транспортная инфраструктура Киева пострадала во время ночного обстрела

Киев, ремонт теплотрассы
Последствия вражеского обстрела столицы / Министерство развития общин и территорий Украины

В ночь на 3 февраля в Киеве в результате вражеских обстрелов повреждены отдельные объекты транспортной инфраструктуры, в частности контактная сеть, служебные помещения КП "Киевпасстранс" и станция метро "Дарница". Восстановительные работы уже продолжаются.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Киев после ночного обстрела

На одной из улиц Печерского района частично поврежден провод и элементы подвески контактной сети – специалисты уже выполняют восстановительные работы.

Взрывной волной также повреждены стекла в служебном помещении КП "Киевпасстранс" в Днепровском районе.

На станции метро "Дарница" в одном из вестибюлей повреждена стена служебного помещения, а в кассовом зале обнаружены сквозные отверстия в двух окнах.

Повреждение светофорных объектов не зафиксировано. Сеть наружного освещения продолжают проверять специалисты.

Напомним, 3 февраля во время массированной атаки российской армии на энергетическую инфраструктуру под ударом находились восемь областей Украины.

Удары были направлены, в частности, по теплоэлектроцентралям и теплоэлектростанциям в Киеве, Харькове и Днепре, работавших исключительно в режиме обеспечения теплоснабжения районов.

В результате массированной атаки российской армии на энергетическую инфраструктуру Дарницкий и Днепровский районы Киева остались без отопления.

Автор:
Ольга Опенько