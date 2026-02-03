Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Дорожньо-транспортна інфраструктура Києва постраждала під час нічного обстрілу

Київ, ремонт теплотраси
Наслідки ворожого обстрілу столиці / Міністерство розвитку громад та територій України

У ніч проти 3 лютого в Києві внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено окремі об’єкти транспортної інфраструктури, зокрема контактну мережу, службові приміщення КП “Київпастранс” та станцію метро “Дарниця”. Відновлювальні роботи вже тривають.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Київ після нічного обстрілу

На одній із вулиць Печерського району частково пошкоджено провід та елементи підвіски контактної мережі - фахівці вже виконують відновлювальні роботи.

Вибуховою хвилею також пошкоджено скло у службовому приміщенні КП "Київпастранс" у Дніпровському районі.

На станції метро "Дарниця" в одному із вестибюлів пошкоджено стіну службового приміщення, а у касовій залі виявлено наскрізні отвори у двох вікнах.

Пошкоджень світлофорних об’єктів не зафіксовано. Мережу зовнішнього освітлення продовжують перевіряти фахівці.

Нагадаємо, 3 лютого під час масованої атаки російської армії на енергетичну інфраструктуру під ударом були вісім областей України.

Удари були спрямовані, зокрема, по теплоелектроцентралях і теплоелектростанціях у Києві, Харкові та Дніпрі, які працювали виключно в режимі забезпечення теплопостачання районів. 

Внаслідок масованої атаки російської армії на енергетичну інфраструктуру Дарницький та Дніпровський райони Києва залишилися без опалення.

Автор:
Ольга Опенько