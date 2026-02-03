Опалення під загрозою: які наслідки масованої атаки РФ по Україні

Президент України Володимир Зеленський провів селектор щодо ситуації в регіонах після сьогоднішнього російського удару. За його словами, є влучання в об’єкти енергетики в кількох областях, у тому числі в Києві, Харкові та Дніпрі, тривають аварійні та ремонтні роботи, залучено резерви та допомогу від партнерів.

Як пише Delo.ua, про це повідомив глава держави.

Росія знову б’є по енергетиці

"Це був цілеспрямований удар проти енергетики, і рекордна кількість балістики. Фактично російська армія скористалась американською пропозицією поставити удари на короткострокову паузу не для того, щоб підтримати дипломатію, а для того, щоб просто накопичити ракети", - наголосив Зеленський.

За його словами, РФ застосувала 32 балістичні ракети, 11 інших ракет по балістичній траєкторії, 28 крилатих ракет та 450 ударних дронів, більшість із яких – "шахеди". Значну частину атак вдалося збити, проте не всі.

Влучання зафіксовано в об’єктах енергетики в кількох областях, найбільше шкоди зазнали Харківщина, Дніпропетровщина, Київ та Київщина, Вінницька та Одеська області, Запоріжжя. Зеленський повідомив, що всі необхідні сили залучені, а уряд та Міністерство енергетики надають обладнання з резервів та координують додаткову підтримку від партнерів.

У постраждалих містах та громадах працюють аварійні та ремонтні бригади, задіяно увесь ресурс енергетичних компаній. Складна ситуація з опаленням спостерігається у Києві, Харкові, Дніпрі та Лозовій на Харківщині.

Окремі завдання щодо реагування покладено на Міністерство оборони та командування Повітряних сил ЗСУ. Президент також закликав МЗС та дипломатичний корпус максимально інформувати партнерів і координувати підтримку для країни та громадян.

Фото: Офіс президента

Нагадаємо, 3 лютого під час масованої атаки російської армії на енергетичну інфраструктуру під ударом були вісім областей України.

Удари були спрямовані, зокрема, по теплоелектроцентралях і теплоелектростанціях у Києві, Харкові та Дніпрі, які працювали виключно в режимі забезпечення теплопостачання районів.

Внаслідок масованої атаки російської армії на енергетичну інфраструктуру Дарницький та Дніпровський райони Києва залишилися без опалення.