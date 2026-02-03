Отопление под угрозой: каковы последствия массированной атаки РФ по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел селектор по ситуации в регионах после сегодняшнего российского удара. По его словам, попадание в объекты энергетики в нескольких областях, в том числе в Киеве, Харькове и Днепре, продолжаются аварийные и ремонтные работы, привлечены резервы и помощь от партнеров.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава государства.

Россия снова бьет по энергетике

"Это был целенаправленный удар против энергетики и рекордное количество баллистики. Фактически российская армия воспользовалась американским предложением поставить удары на краткосрочную паузу не для того, чтобы поддержать дипломатию, а для того, чтобы просто накопить ракеты", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, РФ применила 32 баллистических ракеты, 11 других ракет по баллистической траектории, 28 крылатых ракет и 450 ударных дронов, большинство из которых - "шахеды". Значительную часть атак удалось сбить, но не все.

Попадание зафиксировано в объектах энергетики в нескольких областях, наибольший ущерб понесли Харьковщина, Днепропетровщина, Киев и Киевщина, Винницкая и Одесская области, Запорожье. Зеленский сообщил, что все необходимые силы привлечены, а правительство и Министерство энергетики оказывают оборудование из резервов и координируют дополнительную поддержку от партнеров.

В пострадавших городах и общинах работают аварийные и ремонтные бригады, задействован весь ресурс энергетических компаний. Сложная ситуация с отоплением наблюдается в Киеве, Харькове, Днепре и Лозовой Харьковской области.

Отдельные задачи реагирования возложены на Министерство обороны и командование Воздушных сил ВСУ. Президент также призвал МИД и дипломатический корпус максимально информировать партнеров и координировать поддержку для страны и граждан.

Напомним, 3 февраля во время массированной атаки российской армии на энергетическую инфраструктуру под ударом находились восемь областей Украины.

Удары были направлены, в частности, по теплоэлектроцентралям и теплоэлектростанциям в Киеве, Харькове и Днепре, работавших исключительно в режиме обеспечения теплоснабжения районов.

В результате массированной атаки российской армии на энергетическую инфраструктуру Дарницкий и Днепровский районы Киева остались без отопления.