Доставка грузов из Китая в США дорожает и приближается к рекордам времен пандемии

Цены на морские контейнерные перевозки из Китая в США взлетели более чем в четыре раза и приближаются к историческим максимумам из-за топливного кризиса, вызванного войной на Ближнем Востоке.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters.

Стремительный рост спотовых тарифов

По данным платформы Xeneta, спотовые тарифы на маршруте Шанхай — Нью-Йорк достигли 10 948 долларов за 40-футовый контейнер.

Это более чем в четыре раза превышает показатели, фиксировавшиеся накануне эскалации 28 февраля. Главный аналитик компании Питер Сенд отмечает, что нынешние ставки вплотную приблизились к историческому пику в 11 900 долларов, установленному в январе 2022 года.

Аналогичные тенденции подтверждают и данные Drewry World Container Index, где спотовые цены в этом направлении выросли до 10 394 долларов за контейнер. Этот маршрут остается одним из самых прибыльных для ведущих мировых перевозчиков, таких как MSC, Maersk, COSCO и CMA CGM.

Энергетический кризис и удорожание топлива

Резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке, атаки на нефтяные танкеры в Ормузском проливе и закрытие стратегических трубопроводов привели к панике на рынке нефти.

Как следствие, средняя мировая стоимость очень низкосерного мазута, используемого контейнеровозами, подскочила с 543 долларов в конце февраля до 901,50 доллара за метрическую тонну в четверг.

Перевозчики вынуждены компенсировать эти колоссальные расходы путем ввода дополнительных топливных надбавок и просмотра инструментов ценообразования.

Влияние сезона праздников

Эксперты не исключают, что текущие тарифы могут превзойти рекорды эпохи пандемии уже в этом месяце. Дополнительным драйвером выступает традиционный предпраздничный скачок объемов через "Золотую неделю" (период длительных официальных праздников в Китае, во время которого заводы, государственные учреждения и большинство предприятий прекращают работу, а сотни миллионов людей путешествуют по стране).

Крупные американские ритейлеры, в частности Walmart и Amazon, пытаются срочно вывезти товары с китайских заводов к их закрытию в начале октября на обязательные каникулы, дополнительно разогревающие рынок фрахта.

Напомним, мировые морские перевозчики, в частности MSC, Maersk и CMA CGM, во второй раз с начала конфликта на Ближнем Востоке планировали повысить ставки на перевозку из-за удорожания топлива и рисков в районе Ормузского пролива.