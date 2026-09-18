Доставка вантажів з Китаю до США дорожчає і наближається до рекордів часів пандемії

Ціни на морські контейнерні перевезення з Китаю до США злетіли більш ніж у чотири рази та наближаються до історичних максимумів через паливну кризу, спричинену війною на Близькому Сході.

Як пише Dilo, про це повідомляє Reuters.

Стрімке зростання спотових тарифів

За даними платформи Xeneta, спотові тарифи на маршруті Шанхай — Нью-Йорк досягли 10 948 доларів за 40-футовий контейнер.

Це більш ніж у чотири рази перевищує показники, які фіксувалися напередодні ескалації 28 лютого. Головний аналітик компанії Пітер Сенд зазначає, що нинішні ставки впритул наблизилися до історичного піку у 11 900 доларів, встановленого в січні 2022 року.

Аналогічні тенденції підтверджують і дані Drewry World Container Index, де спотові ціни на цьому напрямку зросли до 10 394 доларів за контейнер. Цей маршрут залишається одним із найприбутковіших для провідних світових перевізників, таких як MSC, Maersk, COSCO та CMA CGM.

Енергетична криза та дорожчання палива

Різке загострення ситуації на Близькому Сході, атаки на нафтові танкери в Ормузькій протоці та закриття стратегічних трубопроводів призвели до паніки на ринку нафти.

Як наслідок, середня світова вартість дуже низькосірчаного мазуту, який використовують контейнеровози, підскочила з 543 доларів наприкінці лютого до 901,50 долара за метричну тонну у четвер.

Перевізники змушені компенсувати ці колосальні витрати шляхом введення додаткових паливних надбавок та перегляду інструментів ціноутворення.

Вплив сезону свят

Експерти не виключають, що поточні тарифи можуть перевершити рекорди епохи пандемії вже цього місяця. Додатковим драйвером виступає традиційний передсвятковий стрибок обсягів через "Золотий тиждень" (період тривалих офіційних свят у Китаї, під час якого заводи, державні установи та більшість підприємств припиняють роботу, а сотні мільйонів людей подорожують країною).

Великі американські ритейлери, зокрема Walmart та Amazon, намагаються терміново вивезти товари з китайських заводів до їхнього закриття на початку жовтня на обов'язкові канікули, що додатково розігріває ринок фрахту.

Нагадаємо, світові морські перевізники, зокрема MSC, Maersk і CMA CGM, вдруге від початку конфлікту на Близькому Сході планували підвищити ставки на перевезення через здорожчання палива та ризики в районі Ормузької протоки.