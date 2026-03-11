Доход украинского рынка электроэнергии вырос на 27%, прибыль сократилась на 22%

В 2025 году совокупный доход рынка электроэнергии Украины вырос на 27% и достиг 1,7 трлн грн, в то же время, общая прибыль отрасли сократилась на 22% — с 64,3 млрд грн до 49,3 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на релиз сервиса VKURSI Market BI, анализирующего данные из публичных реестров.

Данные охватывают 5937 компаний, работающих в производстве, трейдинге и поставках электроэнергии.

Производители электроэнергии в 2025 году увеличили доход с 465 млрд грн в 2024 году до 510 млрд грн, но суммарная прибыль уменьшилась на 25% - с 48,6 млрд до 36,4 млрд грн.

Сегмент трейдинга и поставок населению показал еще больший прирост дохода: с 879 млрд грн до 1,19 трлн грн (+35%), но прибыль сократилась на 12% - с 14,7 млрд грн до 12,9 млрд грн.

Несмотря на количество участников рынка, финансовые результаты формируют несколько игроков. В производстве электроэнергии основная часть прибыли сосредоточена в государственных компаниях: "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" аккумулируют 90% прибыли сегмента. В торговом сегменте компания "Д.Трейдинг" Рината Ахметова формирует около 47% прибыли двадцатки лидеров в торговле и снабжении.

В общей сложности "Энергоатом", "Укргидроэнерго" и "Д.Трейдинг" обеспечили почти 80% прибыли рынка - 38,7 млрд грн с 49,3 млрд грн.

Почти у каждой пятой компании энергорынка есть иностранные бенефициары, учредители или акционеры (1115 из 5937 компаний, или 18,8%). Среди них присутствуют структуры и граждане Норвегии, Китая, Гонконга, Кипра и Нидерландов.

Заметим, прибыль "Энергоатома" до налогообложения за 9 месяцев прошлого года составила 15 млрд 716,90 млн грн, а чистая прибыль - 12 млрд 839,29 млн грн, тогда как за 9 месяцев прошлого года у компании была убыток - соответственно 5 млрд 503,44 млн грн и 4 млрд 593,46.