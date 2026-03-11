Дохід українського ринку електроенергії зріс на 27%, прибуток скоротився на 22%

У 2025 році сукупний дохід ринку електроенергії України виріс на 27% і досяг 1,7 трлн грн, водночас загальний прибуток галузі скоротився на 22% — з 64,3 млрд грн до 49,3 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на реліз сервісу VKURSI Market BI, що аналізує дані з публічних реєстрів.

Дані охоплюють 5 937 компаній, які працюють у виробництві, трейдингу та постачанні електроенергії.

Виробники електроенергії у 2025 році збільшили дохід з 465 млрд грн у 2024 році до 510 млрд грн, але сумарний прибуток зменшився на 25% — з 48,6 млрд до 36,4 млрд грн.

Сегмент трейдингу та постачання населенню показав ще більший приріст доходу: з 879 млрд грн до 1,19 трлн грн (+35%), але прибуток скоротився на 12% — з 14,7 млрд грн до 12,9 млрд грн.

Попри чисельність учасників ринку, фінансові результати формують кілька гравців. У виробництві електроенергії основна частка прибутку зосереджена у державних компаніях: "Енергоатом" та "Укргідроенерго" акумулюють 90% прибутку сегменту. У торговому сегменті компанія "Д.Трейдінг" Ріната Ахметова формує близько 47% прибутку двадцятки лідерів у торгівлі та постачанні.

Загалом "Енергоатом", "Укргідроенерго" та "Д.Трейдінг" забезпечили майже 80% прибутку ринку — 38,7 млрд грн із 49,3 млрд грн.

Майже кожна п’ята компанія енергоринку має іноземних бенефіціарів, засновників або акціонерів (1115 із 5937 компаній, або 18,8%). Серед них присутні структури та громадяни Норвегії, Китаю, Гонконгу, Кіпру та Нідерландів.

Зауважимо, прибуток "Енергоатому" до оподаткування за 9 місяців минулого року склав 15 млрд 716,90 млн грн, а чистий прибуток – 12 млрд 839,29 млн грн, тоді як за 9 місяців минулого року компанія мала збиток – відповідно 5 млрд 503,44 млн грн та 4 млрд 593,46 млн грн.