Доходность достигла 150%: почему иностранные инвесторы массово скупают евробонды Украины

Инвесторы на мировых рынках все активнее скупают суверенные облигации Украины, фиксируя одни из самых высоких показателей доходности в сегменте долговых обязательств развивающихся стран. С начала 2023 года индекс украинского долга принес инвесторам 150% совокупного дохода, а текущий 2026 продолжает демонстрировать двузначные темпы роста.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

С начала 2026 года котировки суверенных долларовых облигаций выросли на 12% после подъема на 10% в 2025 году. В частности, ценные бумаги со сроком погашения в 2029 году с доходностью около 13% годовых торгуются около отметки в 85 центов за доллар по сравнению с кризисными 58 центами в июне 2025 года.

Факторы роста интереса инвесторов

Участники рынка связывают положительную динамику с несколькими ключевыми факторами:

Устойчивость на фронте и развитие дронов: масштабное применение беспилотных систем и технологическая адаптивность укрепили позиции сил обороны Украины и коренным образом изменили оценки среди глобальных финансистов.

Масштабная поддержка ЕС: одобрение Евросоюзом кредита на сумму €90 млрд ($106 млрд) закрыло потенциальный разрыв в финансировании и гарантировало стабильность бюджета.

Сужение спреда: дополнительная доходность украинских бумаг к гособлигациям США по индексу JPMorgan Chase & Co. сократилось до 7,4 процентного пункта, что на 2,5 пункта меньше, чем в январе.

Параллельно растут и корпоративные облигации: евробонды "Метинвеста" с начала года прибавили 31%, а бумаги "Нафтогаза" выросли на 23%.

Предостережения и риски для экономики

Несмотря на оптимизм на рынке, часть аналитиков советует учитывать риски. Среди главных угроз — интенсификация ударов РФ по энергетике в преддверии зимы, дефицит ракет ПВО и атаки на черноморские порты, которые могут существенно снизить экспорт зерна.

Кроме того, долговая нагрузка страны превышает годовой объем экономики и, по оценкам Киевской школы экономики, соотношение долга к ВВП может составить 110% к 2027 году.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцы за сутки вложили более полумиллиарда в производство дронов. К финансированию производства беспилотников Vyriy Industries через фонд Inzhur MilTech присоединились более 12 тысяч граждан.