Прибутковість сягнула 150%: чому іноземні інвестори масово скуповують євробонди України

Інвестори на світових ринках дедалі активніше скуповують суверенні облігації України, фіксуючи одні з найвищих показників прибутковості в сегменті боргових зобов'язань країн, що розвиваються. Від початку 2023 року індекс українського боргу приніс інвесторам 150% сукупного доходу, а поточний 2026 рік продовжує демонструвати двозначні темпи зростання.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Bloomberg.

Від початку 2026 року котирування суверенних доларових облігацій зросли на 12% після підйому на 10% у 2025 році. Зокрема, цінні папери з терміном погашення в 2029 році з дохідністю близько 13% річних торгуються біля позначки 85 центів за долар порівняно з кризовими 58 центами в червні 2025 року.

Чинники зростання інтересу інвесторів

Учасники ринку пов'язують позитивну динаміку з кількома ключовими чинниками:

Стійкість на фронті та розвиток дронів: масштабне застосування безпілотних систем і технологічна адаптивність зміцнили позиції Сил оборони України та докорінно змінили оцінки серед глобальних фінансистів.

Масштабна підтримка ЄС: схвалення Євросоюзом кредиту на суму €90 млрд ($106 млрд) закрило потенційний розрив у фінансуванні та гарантувало стабільність бюджету.

Звуження спреду: додаткова прибутковість українських паперів до держоблігацій США за індексом JPMorgan Chase & Co. скоротилася до 7,4 відсоткового пункта, що на 2,5 пункту менше, ніж у січні.

Паралельно зростають і корпоративні облігації: євробонди "Метінвесту" з початку року додали 31%, а папери "Нафтогазу" зросли на 23%.

Застереження та ризики для економіки

Попри оптимізм на ринку, частина аналітиків радить зважати на ризики. Серед головних загроз — інтенсифікація ударів РФ по енергетиці напередодні зими, дефіцит ракет ППО та атаки на чорноморські порти, які можуть суттєво зменшити експорт зерна.

Крім того, боргове навантаження країни перевищує річний обсяг економіки й, за оцінками Київської школи економіки, співвідношення боргу до ВВП може сягнути 110% до 2027 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українці за добу вклали понад пів мільярда у виробництво дронів. До фінансування виробництва безпілотників Vyriy Industries через фонд Inzhur MilTech долучилися понад 12 тис. громадян.