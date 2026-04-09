Доходы общин выросли на 19,5 млрд гривен: итоги первого квартала 2026 года

Местные бюджеты Украины получили 139,6 млрд. грн. / Depositphotos

По итогам января-марта 2026 общий фонд местных бюджетов Украины получил 139,6 млрд грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 19,5 млрд. грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства финансов.

Общий рост доходов составил 16,3%, что свидетельствует о стабильной адаптации экономики, бизнеса и органов местного самоуправления к условиям военного положения.

Структура доходов общего фонда

  • 75,9 млрд грн – налог на доходы физических лиц (НДФЛ);
  • 21,8 млрд грн – единый налог;
  • 11,6 млрд грн – плата за землю;
  • 11,1 млрд грн – налог на прибыль предприятий частного сектора экономики;
  • 10,4 млрд грн – акцизный налог;
  • 2,9 млрд грн – налог на недвижимое имущество.

Региональные лидеры роста

Высокие темпы прироста доходов продемонстрировали западные и центральные регионы. В частности, в Киевской области прирост составил 27,4%, Закарпатская (+26,3%), Волынская (+25,5%), Ивано-Франковская (+22,6%), Тернопольская (22,5%), Винницкая (21,8%), Житомирская (+21,7%), Ровенская (+21,7 (+21,2%) и Черновицкой (21,0%).

Состояние бюджетов в прифронтовых зонах

В то же время, сложная ситуация сохраняется в областях, где продолжаются активные боевые действия или часть территорий остается под временной оккупацией РФ. Наименьшие показатели доходов отмечены в Донецкой, Запорожской и Луганской областях.

Тем не менее, накопленные ресурсы в других регионах позволяют органам местного самоуправления продолжать бесперебойное финансирование критически важных потребностей общин и социальных обязательств.

Фото 2 — Доходы общин выросли на 19,5 млрд гривен: итоги первого квартала 2026 года

Добавим, за январь-февраль 2026 в местные бюджеты поступило более 85 млрд гривен налогов, что на 13,9% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Автор:
Татьяна Бессараб