Чотири роки великої війни

Україна на межі блекауту

ТопФінанс 2026

20 років&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації 2025

Двадцять сталевих років

Топ платників податків 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Власна справа

Інвестиції в освіту

Навчання для життя

ТОП 50 СЕО

Вільна енергія

Smart Money

Доходи громад зросли на 19,5 млрд гривень: підсумки першого кварталу 2026 року

гривні
Місцеві бюджети України отримали 139,6 млрд грн / Depositphotos

За підсумками січня-березня 2026 року загальний фонд місцевих бюджетів України отримав 139,6 млрд грн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження збільшилися на 19,5 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства фінансів.

Зазначається, що загальне зростання доходів склало 16,3%, що свідчить про стабільну адаптацію економіки, бізнесу та органів місцевого самоврядування до умов воєнного стану.

Структура доходів загального фонду

  • 75,9 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);
  • 21,8 млрд грн – єдиний податок;
  • 11,6 млрд грн – плата за землю;
  • 11,1 млрд грн – податок на прибуток підприємств приватного сектору економіки;
  • 10,4 млрд грн – акцизний податок; 
  • 2,9 млрд грн – податок на нерухоме майно.

Регіональні лідери зростання

Найвищі темпи приросту доходів продемонстрували західні та центральні регіони. Зокрема, у Київській області приріст склав 27,4%, Закарпатська (+26,3%), Волинська (+25,5%), Івано-Франківська (+22,6%), Тернопільська (22,5%), Вінницька (21,8%), Житомирська (+21,7%), Рівненська (+21,7%), Хмельницька (+21,2%), Львівська (+21,2%) та Чернівецька (21,0%).

Стан бюджетів у прифронтових зонах

Водночас складна ситуація зберігається в областях, де тривають активні бойові дії або частина територій залишається під тимчасовою окупацією РФ. Найменші показники доходів зафіксовані у Донецькій, Запорізькій та Луганській областях.

Попри це, накопичені ресурси в інших регіонах дозволяють органам місцевого самоврядування продовжувати безперебійне фінансування критично важливих потреб громад та соціальних зобов'язань.

Додамо, за січень–лютий 2026 року до місцевих бюджетів надійшло понад 85 млрд гривень податків, що на 13,9% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Автор:
Тетяна Бесараб