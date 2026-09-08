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Дроны с машинным зрением: шесть компаний прошли испытания Минобороны для закупки

тестирование дронов с ИИ донаведением
Минобороны и Brave1 провели масштабное испытание БПЛА с ИИ / Минобороны

Минобороны совместно с кластером оборонных инноваций Brave1 протестировали 7 разработок БПЛА с автоматическим донаведением на движущиеся наземные цели. Шесть производителей успешно прошли испытания и получили рекомендации по закупке.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как тестировали дроны

По условиям испытания дрон должен был пролететь 2 километра, обнаружить и захватить подвижную легкобронированную цель с расстояния не менее 500 метров и поразить ее в автономном режиме. Во время этого этапа пилот не управлял дроном с пульта.

Тестировали мультироторные БПЛА размером более 10 дюймов с полезной нагрузкой не менее 2 кг. У каждой команды было до трех попыток. Для успешного прохождения испытания требовалось поразить цель по меньшей мере дважды из трех попыток.

По данным Минобороны, с начала года количество поражений с использованием AI-донаведения выросло в 10 раз.

"Искусственный интеллект помогает повысить эффективность ударов по врагу, но решение о применении принимает человек", - отметили в ведомстве.

Масштабирование технологий ИИ

Минобороны и Brave1 планируют масштабировать использование технологии автоматического донаведения на основе ИИ и машинного зрения в армии.

Проведенные испытания стали первым масштабным тестированием этой технологии по единому сценарию и определенным критериям.

Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ используют уже более 70 систем на основе ИИ и машинного зрения для работы беспилотных систем. Всего в Украине более 200 компаний занимаются разработкой AI-дронов.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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