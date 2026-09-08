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Дрони з машинним зором: шість компаній пройшли випробування Міноборони для закупівлі

Дрони з машинним зором: шість компаній пройшли випробування Міноборони для закупівлі
Міноборони

Міноборони спільно з кластером оборонних інновацій Brave1 протестували 7 розробок БпЛА з автоматичним донаведенням на рухомі наземні цілі. Шість виробників успішно пройшли випробування та отримали рекомендації для закупівлі.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба відомства.

Як тестували дрони

За умовами випробування дрон мав пролетіти 2 кілометри, виявити та захопити рухому легкоброньовану ціль з відстані щонайменше 500 метрів і вразити її в автономному режимі. Під час цього етапу пілот не керував дроном з пульта.

Тестували мультироторні БпЛА розміром понад 10 дюймів із корисним навантаженням не менше 2 кг. Кожна команда мала до трьох спроб. Для успішного проходження випробування потрібно було вразити ціль щонайменше двічі з трьох спроб.

За даними Міноборони, з початку року кількість уражень із використанням AI-донаведення зросла в 10 разів. 

"Штучний інтелект допомагає підвищити ефективність ударів по ворогу, але рішення про застосування ухвалює людина", — зазначили у відомстві.

Масштабування технологій ШІ

Міноборони та Brave1 планують масштабувати використання технології автоматичного донаведення на основі ШІ та машинного зору у війську.

Проведені випробування стали першим масштабним тестуванням цієї технології за єдиним сценарієм і визначеними критеріями.

Раніше повідомлялося, що підрозділи ЗСУ застосовують вже понад 70 систем на основі ШІ та машинного зору для роботи безпілотних систем. Загалом в Україні понад 200 компаній займаються розробкою AI-дронів. 

Автор:
Тетяна Ковальчук

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