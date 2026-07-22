"ДТЭК Нафтогаз" опробовал современную технологию бурения скважины на Полтавщине: какой результат

"ДТЭК Нафтогаз" применил механическую управляемую роторную систему VerticalScout во время бурения сложной скважины на Полтавщине. Использование этой технологии позволило увеличить механическую скорость проходки на 20%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании.

Детали применения технологии

Систему использовали во время бурения вертикального участка ствола скважины диаметром 8½" на глубинах от 4050 до 4892 метров. Работы проходили в сложных геологических условиях с углом падения пластов 10-15°.

Традиционные методы в таких условиях требуют дополнительных действий по удержанию вертикальности. Автономная система VerticalScout поддерживала заданную траекторию без дополнительных ограничений скорости.

Результаты и экономический эффект

В ходе работ два инструмента отработали три рейса и более 530 часов циркуляции. После завершения бурения оборудование подняли на поверхность с минимальным износом стабилизаторов.

Отказ от части операций, характерных для традиционных компоновок с забойным двигателем и телеметрической системой MWD, позволил:

сократить продолжительность бурения более чем на пять суток (около 20% ожидаемого срока);

получить потенциальный экономический эффект свыше $100 тыс.

"Каждые сутки работы буровой установки - это значительные ресурсы, поэтому даже несколько дней экономии оказывают ощутимое влияние на эффективность реализации проекта", - отметил руководитель Инженерно-технологического центра "ДТЭК Нафтогаз" Максим Дорохов.

Напомним, в феврале компания подписала партнерское соглашение с американской Turbo Drill Industries (DBA Scout), став единственным авторизованным провайдером технологии бурения Vertical Scout в Украине.