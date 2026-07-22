"ДТЕК Нафтогаз" випробував сучасну технологію буріння свердловини на Полтавщині: який результат

"ДТЕК Нафтогаз" застосував механічну роторну керовану систему VerticalScout під час буріння складної свердловини на Полтавщині. Використання цієї технології дозволило збільшити механічну швидкість проходки на 20%.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії.

Деталі застосування технології

Систему використали під час буріння вертикальної ділянки ствола свердловини діаметром 8½" на глибинах від 4 050 до 4 892 метрів. Роботи проходили в складних геологічних умовах із кутом падіння пластів 10–15°.

Традиційні методи за таких умов потребують додаткових дій для утримання вертикальності. Автономна система VerticalScout підтримувала задану траєкторію без додаткових обмежень швидкості.

Результати та економічний ефект

Під час робіт два інструменти відпрацювали три рейси та понад 530 годин циркуляції. Після завершення буріння обладнання підняли на поверхню з мінімальним зношенням стабілізаторів.

Відмова від частини операцій, характерних для традиційних компоновок з вибійним двигуном і телеметричною системою MWD, дозволила:

скоротити тривалість буріння більш ніж на п'ять діб (близько 20% очікуваного терміну);

отримати потенційний економічний ефект понад $100 тис.

"Кожна доба роботи бурової установки — це значні ресурси, тому навіть кілька днів економії мають відчутний вплив на ефективність реалізації проєкту ", — зазначив керівник Інженерно-технологічного центру "ДТЕК Нафтогаз" Максим Дорохов.

Нагадаємо, у лютому компанія підписала партнерську угоду з американською Turbo Drill Industries (DBA Scout), ставши єдиним авторизованим провайдером технології буріння Vertical Scout в Україні.