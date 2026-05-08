ДТЭК "Нафтогаз" согласовал реструктуризацию еврооблигаций

Компания "ДТЭК Нафтогаз" договорилась о реструктуризации еврооблигаций на сумму $425 млн, выпущенных через NGD Holdings BV Погашение долга отсрочено на три года — до 31 декабря 2029 года.

Как сообщает Delo.ua, об этом говорится в биржевом сообщении компании, пишет "Интерфакс-Украина".

В рамках новых условий ставка доходности по облигациям повышается с 6,75% до 9,875% годовых. Выплаты долга будут производиться постепенно, начиная с 2026 года.

Предусмотренный график погашения включает:

  • $27,5 млн - 30 апреля 2026 года
  • по $27,5 млн - каждые полгода (30 июня и 31 декабря)
  • остаток - в дату окончательного погашения 31 декабря 2029 года

Компания также получит вознаграждение за согласие на реструктуризацию в размере $2,75 млн, которое будет выплачено владельцам присоединившихся к соглашению облигаций.

Реструктуризация стала возможна после получения поддержки собственников 88,87% облигаций. Для ее утверждения необходимо было не менее 90%, однако компания продолжила процесс, используя альтернативный механизм согласования с кредиторами.

В рамках договоренностей инвесторы также согласились на временное ограничение публикации финансовой отчетности компании до завершения военного положения.

В компании объясняют необходимость реструктуризации ограничениями валютного регулирования, сложной операционной ситуацией в результате войны и повреждением инфраструктуры.

Дополнительным фактором стало снижение доходов: выручка от продажи газовой продукции в 2024 году сократилась до 19,84 млрд грн против 27,04 млрд грн годом ранее.

В итоге, реструктуризация позволяет компании растянуть долговую нагрузку в условиях войны, но увеличивает стоимость привлеченного капитала из-за повышения процентной ставки.

Напомним, что в начале мая компания продлила срок сбора согласий владельцев еврооблигаций на $425 млн по их реструктуризации. Компании не хватало менее 2% голосов для согласования предлагаемых условий.

Автор:
Татьяна Гойденко