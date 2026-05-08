ДТЕК "Нафтогаз" погодив реструктуризацію єврооблігацій

Компанія "ДТЕК Нафтогаз" домовилася про реструктуризацію єврооблігацій на суму $425 млн, випущених через NGD Holdings B.V. Погашення боргу відтерміновано на три роки — до 31 грудня 2029 року.

Як інформує Delo.ua, про це йдеться у біржовому повідомленні компанії, пише "Інтерфакс-Україна".

У межах нових умов ставка доходності за облігаціями підвищується з 6,75% до 9,875% річних. Виплати боргу здійснюватимуться поступово, починаючи з 2026 року.

Передбачений графік погашення включає:

$27,5 млн — 30 квітня 2026 року

по $27,5 млн — кожні пів року (30 червня та 31 грудня)

залишок — у дату остаточного погашення 31 грудня 2029 року

Компанія також отримає винагороду за згоду на реструктуризацію в розмірі $2,75 млн, яка буде виплачена власникам облігацій, що приєдналися до угоди.

Реструктуризація стала можливою після отримання підтримки власників 88,87% облігацій. Для її затвердження необхідно було щонайменше 90%, однак компанія продовжила процес, використавши альтернативний механізм погодження з кредиторами.

У межах домовленостей інвестори також погодилися на тимчасове обмеження публікації фінансової звітності компанії до завершення воєнного стану.

У компанії пояснюють необхідність реструктуризації обмеженнями валютного регулювання, складною операційною ситуацією внаслідок війни та пошкодженням інфраструктури.

Додатковим фактором стало зниження доходів: виручка від продажу газової продукції у 2024 році скоротилася до 19,84 млрд грн проти 27,04 млрд грн роком раніше.

У підсумку, реструктуризація дозволяє компанії розтягнути боргове навантаження в умовах війни, але збільшує вартість залученого капіталу через підвищення відсоткової ставки.

Нагадаємо, що на початку травня компанія продовжила термін збору згод власників єврооблігацій на $425 млн щодо їх реструктуризації. Компанії бракувало менш ніж 2% голосів для погодження запропонованих умов.