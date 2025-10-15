ДТЭК сообщает об экстренных отключениях электроэнергии в Киеве и регионах

Экстренные отключения электроэнергии проходят в Киеве и Киевской, Днепропетровской, Одесской, Львовской, Кировоградской, Сумской и Полтавской областях.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба ДТЭК.

"По команде "Укрэнерго" в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской области применены экстренные отключения", - говорится в сообщении.

По распоряжению "Укрэнерго сегодня с 18:00 во Львове и области введены две очереди аварийных отключений электроэнергии, сообщает "Львовоблэнерго".

Подобные графики действуют и в Сумской, Кировоградской, Полтавской областях по информации местных облэнерго.

Напомним, 10 октября армия РФ нанесла массированный удар по энергетическим объектам Украины. Есть повреждения в энергетических сетях и коммунальных системах в Киеве, Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской областях.

Энергетикам удалось восстановить часть оборудования, поврежденного во время массированной атаки России на энергетическую инфраструктуру.