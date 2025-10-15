Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,75

+0,14

EUR

48,24

+0,10

Наличный курс:

USD

41,75

41,63

EUR

48,80

48,60

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

ДТЭК сообщает об экстренных отключениях электроэнергии в Киеве и регионах

свет
Экстренные отключения электроэнергии / Freepik

Экстренные отключения электроэнергии проходят в Киеве и Киевской, Днепропетровской, Одесской, Львовской, Кировоградской, Сумской и Полтавской областях.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба ДТЭК.

"По команде "Укрэнерго" в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской области применены экстренные отключения", - говорится в сообщении.

По распоряжению "Укрэнерго сегодня с 18:00 во Львове и области введены две очереди аварийных отключений электроэнергии, сообщает "Львовоблэнерго".

Подобные графики действуют и в Сумской, Кировоградской, Полтавской областях по информации местных облэнерго.

Напомним, 10 октября армия РФ нанесла массированный удар по энергетическим объектам Украины. Есть повреждения в энергетических сетях и коммунальных системах в Киеве, Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской областях.

Энергетикам удалось восстановить часть оборудования, поврежденного во время массированной атаки России на энергетическую инфраструктуру.

Автор:
Ольга Опенько