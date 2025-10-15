ДТЕК повідомляє про екстрені вимкнення електроенергії в Києві та регіонах

Екстрені відключення електроенергії відбуваються в Києві та Київській, Дніпропетровській, Одеській, Львівській, Кіровоградській, Сумській і Полтавській областях.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба ДТЕК.

"За командою "Укренерго" у Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській області застосовані екстрені відключення", - йдеться в повідомленні.

За розпорядженням "Укренерго сьогодні з 18:00 у Львові та області запроваджено дві черги аварійних відключень електроенергії, повідомляє "Львівобленерго".

Подібні графіки наразі діють і в Сумській, Кіровоградській, Полтавській областях за інформацією місцевих обленерго.

Оновлено о 19.00: В Україні у всіх регіонах, окрім Донецької та частини Чернігівської областей, запроваджено аварійні відключення електроенергії, інформує "Укренерго".

Причиною стали наслідки масованих російських ударів по енергетичній інфраструктурі. У регіонах, що зазнали обстрілів, тривають інтенсивні аварійно-відновлювальні роботи, аби якнайшвидше відновити стабільне електропостачання.

Нагадаємо, 10 жовтня армія РФ завдала масованого удару по енергетичних обʼєктах України. Є пошкодження в енергетичних мережах і комунальних системах у Києві, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях.

Енергетикам вдалося відновити частину обладнання, пошкодженого під час масованої атаки Росії на енергетичну інфраструктуру