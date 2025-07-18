Две компании оштрафовали на 7,7 млн грн за сговор во время торгов

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал за сговор во время торгов общество с ограниченной ответственностью "Алексагроэнергии" и частное производственно-торговое предприятие "Семиксстрой".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АМКУ.

Как отмечают в ведомстве, речь идет о проведенных в 2024 году четырех закупках ожидаемой стоимостью более 120 млн грн.

АМКУ признал, что ООО "Алексагроэнергии" и ПВТП "Семиксстрой" при участии в указанных торгах действовали не самостоятельно, а согласовывали свое поведение с целью устранения конкуренции, что является нарушением Закона Украины "О защите экономической конкуренции".

За указанное нарушение законодательства на компании наложены штрафы на общую сумму 7712629 грн.

В АМКУ напомнили, что согласно Закону Украины "О публичных закупках", основанием для отказа в участии в процедуре закупки является тот факт, что участник за последние три года привлекался к ответственности за совершение антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов тендеров.

Ранее АМКУ оштрафовал на 5,2 млн грн на две компании - ООО "Научно-производственное предприятие" Разработка. Энергетика. Машиностроение" и ООО "Научно-производственное объединение "Система энерго" за сговор при закупке дизтоплива.