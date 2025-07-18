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Дві компанії оштрафували на 7,7 млн грн за змову під час торгів

АМКУ
Фото: АМКУ

Антимонопольний комітет України оштрафував за змову під час торгів товариство з обмеженою відповідальністю "Алексагроенерджи" та приватне виробничо-торговельне підприємство "Семіксбуд". 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АМКУ.

Як зауважують у відомстві, йдеться про проведені у 2024 році чотири закупівлі очікуваною вартістю понад 120 млн грн. 

АМКУ визнав, що ТОВ "Алексагроенерджи" та ПВТП "Семіксбуд" під час участі в зазначених торгах діяли не самостійно, а узгоджували свою поведінку з метою усунення конкуренції, що є порушенням Закону України "Про захист економічної конкуренції".

За зазначене порушення законодавства на компанії накладено штрафи на загальну суму 7 712 629 грн.

В АМКУ нагадали, що згідно з Законом України "Про публічні закупівлі", підставою для відмови в участі у процедурі закупівлі є той факт, що учасник протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів.

Раніше АМКУ оштрафував на 5,2 млн грн на дві компанії – ТОВ “Науково-виробниче підприємство ”Розробка. Енергетика. Машинобудування" та ТОВ “Науково-виробниче об'єднання ”Система енерго" за змову при закупівлі дизпалива.

Автор:
Світлана Манько