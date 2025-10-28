Две украинские агрокомпании построят завод по производству твердых сыров мощностью 10 тонн в день

Отечественные аграрные компании "Агропродсервис" и "Молокия" совместно построят современный завод по производству сыров мощностью 10 тонн в день.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил директор коммерческого департамента "Агропродсервиса" Тарас Баран, передает Latifundist.com.

Запустят сырзавод

"Совместно с компанией "Молокия" мы начинаем новый проект, есть уже определенные расчеты - строительство сырзавода, который будет производить сыры", - отметил Баран.

По его словам, ориентировочно завод будет перерабатывать 100 т молока в сутки, из которого выйдет около 10 т твердого сыра.

Завод станет новым направлением бизнеса для "Агропродсервиса". В производстве и реализации готовой продукции компания будет опираться на опыт Молокии, что позволит обеспечить качество и эффективность процессов.

Как пишет agroportal.uа, компания "Агропродсервис" является второй в Украине по количеству надоев молока в сутки. Сегодня она производит около 220 т молока в сутки. В компании преследуют цель за несколько лет достичь показателя 500 т молока в сутки, именно поэтому и задумались над тем, что дальше с этим сырьем делать.

"Это значительные инвестиции, оборудование достаточно дорогое, поэтому мы понимаем, что пока сыр созревает, средства заморожены, есть определенные риски. Но мы разбираемся в сырье, в его выращивании, а наш партнер поможет нам правильно переработать это сырье и получить качественный продукт", - подытожил Баран.

Украинский сыр теряет внутренний рынок из-за импорта

В Украине ситуация на рынке сыров продолжает ухудшаться, потому ожидается дальнейшее сокращение производства отечественными сыроварями.

Основной причиной ухудшения ситуации для отечественных производителей явился агрессивный рост импорта дешевой европейской продукции.

Кроме того, украинским производителям полностью компенсировать потери на внутреннем рынке за счет экспорта не удается.

Заметим, в сентябре украинские сыровары решили поднять цены на свой товар в надежде на традиционный осенний рост спроса, но это спровоцировало рост импортной продукции.