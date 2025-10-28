Дві українські агрокомпанії побудують завод з виробництва твердих сирів потужністю 10 тонн на день

Вітчизняні аграрні компанії "Агропродсервіс" та "Молокія" спільно побудують сучасний завод з виробництва твердих сирів потужністю 10 тонн на день.

Як пише Delo.ua, про це повідомив директор комерційного департаменту "Агропродсервісу" Тарас Баран, передає Latifundist.com.

Запустять сирзавод

"Спільно з компанією "Молокія" ми розпочинаємо новий проєкт, є вже певні розрахунки — будівництво сирзаводу, який буде виробляти тверді сири", - зауважив Баран.

За його словами, орієнтовно завод буде переробляти 100 т молока на добу, з якого вийде приблизно 10 т твердого сиру.

Завод стане новим напрямком бізнесу для "Агропродсервісу". У виробництві та реалізації готової продукції компанія спиратиметься на досвід "Молокії", що дозволить забезпечити якість і ефективність процесів.

Як пише agroportal.uа, компанія "Агропродсервіс" є другою в Україні за кількістю надоїв молока на добу. Сьогодні вона виробляє приблизно 220 т молока на добу. В компанії ставлять за мету за кілька років досягти показника 500 т молока на добу, саме тому і замислилися над тим, що далі з цією сировиною робити.

"Це значні інвестиції, обладнання досить дороговартісне, тому ми розуміємо, що доки сир дозріває, кошти заморожені, є певні ризики. Але ми розбираємося в сировині, у її вирощуванні, а наш партнер допоможе нам правильно переробити цю сировину і отримати якісний продукт", - підсумував Баран.

Український сир втрачає внутрішній ринок через імпорт

В Україні ситуація на ринку сирів продовжує погіршуватись, тому очікується подальше скорочення виробництва вітчизняними сироварами.

Основною причиною погіршення ситуації для вітчизняних виробників стало агресивне зростання імпорту дешевої європейської продукції.

Крім того, українським виробникам повністю компенсувати втрати на внутрішньому ринку за рахунок експорту не вдається.

Зауважимо, у вересні українські сировари вирішили підняти ціни на свій товар, сподіваючись на традиційне осіннє зростання попиту, але це спровокувало зростання імпортної продукції.